Cerrar X
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Finanzas

Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, arrebató este miércoles el título del hombre más rico del mundo al antiguo titular Elon Musk

  • 10
  • Septiembre
    2025

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, arrebató este miércoles el título del hombre más rico del mundo al antiguo titular Elon Musk, según el rastreador de riqueza Bloomberg, ya que las acciones del gigante de software se dispararon más de un tercio en un impresionante lapso de pocos minutos de operaciones.

Ellison, de 81 años y quien abandonó la universidad, ahora tiene un patrimonio neto de 393.000 millones de dólares, según Bloomberg, varias millas de millones más que Musk, quien había sido el más rico del mundo durante cuatro años consecutivos. Las acciones de Tesla, una de las mayores participaciones de Musk, se han movido en dirección opuesta a las de Oracle, cayendo un 14% en lo que va del año.

El cambio en la clasificación se produjo después de un espectacular informe de ganancias de Oracle, impulsado por pedidos multimillonarios de clientes mientras se intensifica la carrera de la IA.

Forbes, otra organización de noticias con una larga historia de contabilizar a los más ricos del mundo, todavía coloca a Musk en la cima, con 439.000 millones de dólares. Bloomberg situó su patrimonio neto en 385.000 millones de dólares. La diferencia radica en la forma en que ambas organizaciones calculan el valor de la empresa de cohetes de Musk, SpaceX, entre otras participaciones privadas.

Con su creciente fortuna, Ellison podría financiar durante todo un año el estilo de vida de 5 millones de familias estadounidenses, lo que equivale aproximadamente a toda la población de Florida, permitiéndoles dejar sus trabajos y recibir el ingreso medio de los hogares en Estados Unidos.

O bien, Ellison podría simplemente decirle a toda Sudáfrica que se tome un año de vacaciones y no producirá nada, calculando en su producto interno bruto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Getty_Images_2158701421_scaled_40eff2758e
SpaceX compra paquetes de frecuencias a EchoStar
deportes_neymar_herencia_empresario_d0469433d8
Empresario de Brasil le hereda a Neymar $1,000 millones de euros
AP_25246525704866_b211f278df
WhatsApp corrige falla que permitía ciberataques contra usuarios
publicidad

Últimas Noticias

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 4 muertos
arena_gdl_e6ec689425
¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura
EH_UNA_FOTO_49_a7b634d08e
Es necesario ‘sanar’ emociones; conoce sobre Cosmética Emocional
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×