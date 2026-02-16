Cumple 15 años Larry, el gato más famoso del mundo

Ni el Brexit ni los cambios de gabinete han podido con él. Larry, el gato más famoso del mundo, cumple 15 años en el servicio activo en el Reino Unido.

Desde que David Cameron lo adoptara en 2011, el "Ratonero Jefe" ha visto pasar a seis primeros ministros, manteniéndose como la única figura estable en el número 10 de Downing Street.

Con una popularidad que envidiaría cualquier político, Larry se dedica a inspeccionar la seguridad, saludar a líderes mundiales y, por supuesto, elegir los mejores muebles antiguos para dormir.

De acuerdo con expertos, "Larry es estabilidad pura", un recordatorio de que, en la política británica, los gobernantes van y vienen, pero el gato se queda.

Adoptado del refugio Battersea Dogs and Cats Home por el entonces primer ministro David Cameron, Larry entró en Downing Street el 15 de febrero de 2011.

Más allá de su labor en el control de plagas, el sitio web del gobierno británico le otorga funciones estratégicas como la atención a invitados internacionales.





Comentarios