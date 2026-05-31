La liga no utilizaba esta imagen en las Finales desde 2009, cuando los Los Ángeles Lakers conquistaron el título tras imponerse al Orlando Magic

Inicio / Deportes / Trofeo Larry O'Brien vuelve a la pista de las Finales de la NBA

Las Finales de la NBA 2026 traerán de vuelta una de las imágenes más emblemáticas del basquetbol profesional: el trofeo Larry O'Brien en el centro de la duela.

Este domingo, la NBA reveló imágenes de las canchas del Frost Bank Center, casa de los San Antonio Spurs, y del Madison Square Garden, hogar de los New York Knicks, donde ya aparece el tradicional diseño que acompañará la serie por el campeonato.

La liga no utilizaba esta imagen en las Finales desde 2009, cuando los Los Ángeles Lakers conquistaron el título tras imponerse al Orlando Magic.

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Regresa una tradición de las Finales

El regreso del trofeo Larry O'Brien al centro de la pista representa una decisión que ha sido bien recibida por los aficionados, quienes durante años solicitaron el retorno de los elementos gráficos distintivos de las Finales.

En las imágenes difundidas por la NBA se observa el trofeo acompañado por los logotipos de las franquicias finalistas, tanto en San Antonio como en Nueva York.

La medida forma parte de los esfuerzos de la liga por recuperar algunos elementos visuales históricos asociados con la serie por el campeonato.

Spurs y Knicks disputarán el campeonato

La serie por el título arrancará este miércoles en San Antonio, donde también se disputará el segundo encuentro el próximo viernes.

Posteriormente, la actividad se trasladará al Madison Square Garden, escenario de los juegos tres y cuatro de las Finales.

Los Spurs consiguieron su boleto tras eliminar al Oklahoma City Thunder en las Finales de la Conferencia Oeste, mientras que los Knicks aseguraron su lugar luego de superar a los Cleveland Cavaliers.

De esta manera, San Antonio y Nueva York protagonizarán una nueva edición de una de las rivalidades históricas de las Finales de la NBA, con el trofeo Larry O'Brien nuevamente como protagonista en el centro de la duela.