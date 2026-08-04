Logran ventas de autos en México su mejor julio desde 2016

Se comercializaron 130,831 unidades durante julio de 2026, aunque el nivel quedó ligeramente por debajo del máximo de 132,109 vehículos vendidos

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La venta de vehículos ligeros en México alcanzó su mejor resultado para un mes de julio en una década, al comercializarse 130,831 unidades durante julio de 2026, un crecimiento anual de 3.4 por ciento.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundidas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), aunque el nivel quedó ligeramente por debajo del máximo de 132,109 vehículos vendidos en julio de 2016, representó el mejor desempeño para ese mes desde entonces.

Además del buen desempeño mensual, el mercado automotor también rompió otro récord al acumular 885,349 vehículos ligeros vendidos entre enero y julio de 2026, un incremento de 5% frente al mismo periodo del año pasado.

Con ello, se convirtió en el mejor registro para un periodo enero-julio desde que existen datos comparables, superando la marca alcanzada en 2017.

El avance de las ventas se dio pese a la incertidumbre generada por las negociaciones comerciales del T-MEC y los temas arancelarios.

Analistas atribuyen la fortaleza del mercado al dinamismo del crédito automotriz y a la llegada de nuevas marcas al país, factores que han impulsado la demanda de vehículos nuevos. Por marcas, Nissan se mantuvo como líder del mercado nacional con una participación de 17%, seguida de General Motors con 12.8% y Volkswagen con 11 por ciento.



Completan los primeros lugares Toyota con 8.3%, KIA con 7.2%, Mazda con 6.9% y Stellantis con 6.5%, de acuerdo con el reporte de AMIA y AMDA.

En comparación con junio, la comercialización de vehículos también mostró una recuperación al crecer 3.1% mensual, luego del ligero retroceso registrado el mes previo.

Con ello, julio se convirtió en el mejor mes para las ventas de autos en lo que va de 2026 y confirmó la fortaleza que mantiene el mercado interno.