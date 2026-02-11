Podcast
Finanzas

‘Aceleran’ exportaciones de autos desde NL; logran su mejor enero

Niveles récord: durante enero se enviaron 19,968 unidades desde la entidad, un incremento del 15% en comparación con igual mes de 2025

  11
  Febrero
    2026

Las exportaciones de autos fabricados en Nuevo León están rompiendo un récord importante, ya que durante enero alcanzaron su mejor nivel histórico para un primer mes del año, al registrar el envío de 19,968 vehículos al extranjero. Este escenario consolida al estado como uno de los principales motores de la industria automotriz del país.  

La cifra representó un crecimiento del 15% respecto a enero de 2025, de acuerdo con datos del Inegi. 

Este desempeño no solo superó el registro del mismo mes del año pasado, sino que también rebasó el máximo previo alcanzado en enero de 2022, cuando se exportaron 18,400 unidades, lo que confirma una tendencia de fortalecimiento en la capacidad exportadora de la entidad al arranque de 2026. 

En paralelo, la producción estatal de vehículos también mostró un avance, al sumar 25,600 unidades fabricadas, un aumento anual del 5.3%, lo que significó igualmente el mayor volumen de producción para un mes de enero en la historia de la entidad. 

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, al concentrar 63.2% de las exportaciones, seguido de Canadá con 15.5% y Colombia con 5.9%, además de envíos a Australia y Alemania, lo que refleja una diversificación de los mercados internacionales. 

Este comportamiento contrastó con el entorno nacional, donde en enero de 2026 la exportación de automóviles creció solo 2.3% y la producción cayó 2.7%, lo que coloca a Nuevo León con un desempeño superior al promedio del país y refuerza su papel estratégico dentro de la industria automotriz mexicana. 

Al inicio de este año, El Horizonte publicó que el estado logró ubicarse en tercer lugar a nivel nacional en el tema de exportaciones, ya que solo fue rebasado por Chihuahua y Coahuila, que reportaron envíos al exterior por $28,907 millones de dólares y $17,719 millones de dólares, respectivamente, según cifras del Inegi al cierre del tercer trimestre de 2025.

Después de Nuevo León, en cuarto lugar y muy de cerca, se posicionó Baja California con $14,145 millones de dólares, mientras que el top five lo completó Jalisco con $13,839 millones de dólares. 

En su reporte, el instituto refirió que en el tercer trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas del país alcanzó un monto de $152,556 millones de dólares. A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 9.2 por ciento. 

De NL… para el mundo

Exportación de autos ligeros, mes de enero de cada año, miles de unidades

2020           15,780 
2021           15,880 
2022           18,400 
2023           18,300 
2024           14,100 
2025           17,360 
2026           19,970

¿A dónde llegan los autos fabricados en Nuevo León?
(% de participación, mes de enero de 2026) 

Estados Unidos: 63.2% 
Canadá: 15.5% 
Colombia: 5.9% 
Australia: 2.1% 
Alemania: 2.1% 

Fuente: Inegi


