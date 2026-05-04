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Finanzas

Vuelven a brillar remesas: crecen 4.9% y logran su mejor registro

El monto representó un incremento anual de 4.91%, de acuerdo con datos del Banco de México, ligado a su segundo mes consecutivo de crecimiento

  • 04
  • Mayo
    2026

Las remesas vuelven “a brillar” tras meses complicados en los que se vieron afectadas por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Y es que, en marzo de 2026, ingresaron a México $5,394 millones de dólares por este concepto, su mejor cifra para un tercer mes de año desde que se tiene registro, lo que confirma un repunte en su dinamismo.

El monto representó un incremento anual de 4.91%, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), ligando además su segundo mes consecutivo de crecimiento.

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Con ello, se observa una recuperación tras un periodo previo marcado por caídas en los envíos de dinero desde el exterior.

Asimismo, en el acumulado del primer trimestre de 2026, las remesas mostraron un avance de 1.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque el crecimiento es moderado, refleja una estabilización en el flujo de recursos enviados por mexicanos que residen principalmente en Estados Unidos.

Atribuyen comportamiento a resiliencia de mercado laboral

Analistas atribuyen este comportamiento a la resiliencia del mercado laboral estadounidense, que ha permitido a los trabajadores migrantes mantener e incluso aumentar el envío de recursos a sus familias.

Este factor ha sido clave para revertir la tendencia negativa observada en meses anteriores.

De esta manera, las remesas no solo recuperan fuerza, sino que también reafirman su importancia como una de las principales fuentes de divisas para el país y un soporte fundamental para millones de hogares mexicanos, en un entorno económico internacional que aún enfrenta retos.

Cabe destacar que el número de operaciones para el envío de remesas también registró un incremento durante marzo, lo que evidencia una mayor frecuencia en las transferencias realizadas por los connacionales.

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En promedio, cada envío se ubicó alrededor de los $380 dólares, manteniéndose como un ingreso clave para el gasto cotidiano de las familias receptoras.

Por otro lado, el desempeño positivo se da en un contexto en el que el tipo de cambio ha mostrado cierta estabilidad, lo que favorece el poder adquisitivo de los hogares que dependen de estos recursos.

Esto ha permitido que las remesas mantengan su relevancia no solo en volumen, sino también en su impacto directo en el consumo interno.

Aunque el panorama actual es favorable, el comportamiento de las remesas aún podría verse influido por factores externos como la evolución económica de Estados Unidos o posibles cambios en políticas migratorias.

Aun así, el inicio de 2026 apunta a un escenario de mayor estabilidad para este importante flujo de divisas.


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