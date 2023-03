Mejoran los indicadores laborales en Nuevo León

Según un análisis de Coparmex, al cierre de 2022 la tasa de desempleo en Nuevo León fue de 3.572% de la Población Económicamente Activa.

Los indicadores laborales de Nuevo León en el cuarto trimestre del 2022 mejoraron a los alcanzados en el mismo periodo de 2019, previo a la pandemia.

Una análisis de Coparmex Nuevo León, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi, destaca que al cierre de 2022 la tasa de desempleo en Nuevo León fue de 3.572% de la Población Económicamente Activa.

Esa tasa es inferior a la que había en el mismo periodo de 2019, previo a la pandemia. Otros de los indicadores que han mejorado son la tasa de ocupación informal y la tasa de informalidad laboral, las cuales son ahora menores.

Así como también ha disminuido la tasa de subocupación laboral –personas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite- en Nuevo León, la cual se disparó a niveles de 13% en 2020.

Hay que destacar que en el último cuarto del año pasado el número de personas que conforman la población no económicamente activa disponible en Nuevo León –personas que dicen estar disponibles para trabajar que no buscan empleo por considerar que no tiene posibilidades- también fue inferior al que había en mismo periodo de 2019, en -19,356.

El número total de personas ocupadas –que realizan una actividad productiva ya sea como asalariado, empleador, trabajador por cuenta propia, entre otros- creció un 6.5% respecto a las que había en el mismo trimestre de 2019. Nuevo León concluyó el 2022 con 2,815,031 personas ocupadas.

Siendo la ocupación de asalariados –personas bajo órdenes de un patrón- la que mayor tasa registró, de 7.4%, en ese mismo periodo.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, atribuyó el dinamismo del mercado laboral en Nuevo León al impulso que ha tenido la industria de la transformación de exportación, así como a la recuperación que ha registrado el sector de los servicios.

“Sin duda la industria manufacturera estos años ha brillado, no solo consiguió una pronta recuperación sino que rebasó los niveles de exportación que tenía previo a la pandemia.

“Por otro lado, observamos un sector servicios de entretenimiento que viene recuperándose, y que seguramente este 2023 podrá conseguir los niveles que tenía previo a la pandemia”.