México debuta con derrama de $1,200 millones a comercio y turismo

El triunfo de la Selección Mexicana de 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 generó una derrama económica preliminar superior a los $1,200 millones de pesos en la Ciudad de México y zonas vinculadas al evento, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

De acuerdo con el organismo, el impacto económico se reflejó en el consumo de restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de souvenirs y diversas activaciones relacionadas con la justa mundialista.

Estiman derrama de hasta $65,000 millones de pesos para los sectores a nivel nacional

Además, estimó que el torneo podría dejar una derrama de hasta $65,000 millones de pesos para los sectores de comercio, servicios y turismo a nivel nacional. Sin embargo, la Confederación señaló que uno de los principales retos será que los beneficios económicos lleguen también a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a los negocios familiares, y no se concentren únicamente en las grandes cadenas comerciales.

Destacan participación de negocios a pesar de afectaciones por protestas

Asimismo, destacó la participación de los negocios de la denominada “última milla”, que mantuvieron operaciones pese a las afectaciones registradas por movilizaciones de la CNTE, contribuyendo a la actividad económica generada durante la jornada inaugural del Mundial.

En este contexto, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, afirmó que el objetivo es extender los beneficios del evento a las comunidades y pequeños comercios.

“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza México”, expresó.

Además, recordó que del 18 al 21 de junio se realizará La Gran Escapada / Buen Fin del Turismo, con una meta de derrama superior a los $44,000 millones de pesos.

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