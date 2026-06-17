Mundial FIFA™ quiere meter gol de $65 mil millones a comercios

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría generar una derrama económica de hasta $65,000 millones de pesos en México, pero el reto será que ese beneficio llegue a los 5.2 millones de negocios familiares, comercios y prestadores de servicios que integran el mercado interno, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

De acuerdo con estimaciones basadas en información de FIFA y la Secretaría de Turismo (Sectur), la cifra estaría impulsada por el consumo turístico nacional e internacional, la venta de boletos y la realización de 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sin embargo, los resultados aún son desiguales: un sondeo de la Confederación reveló que 54.7% de los empresarios reporta ventas similares a las habituales, mientras que solo 11.6% observa incrementos.

Los negocios con mejores resultados han sido restaurantes, bares y cantinas que aprovecharon la fiebre futbolera con promociones y espacios para ver los partidos.

Los casos más exitosos reportaron incrementos superiores al 50 % en sus ventas.

"El Mundial debe convertirse en una oportunidad para que los beneficios económicos lleguen a los negocios familiares de todo México. El éxito no se medirá únicamente por la asistencia a los partidos, sino por la capacidad de generar crecimiento, empleo y desarrollo para las empresas mexicanas”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

Para ampliar el impacto económico más allá de las ciudades sede, el organismo impulsa La Gran Escapada, “el Buen Fin del Turismo”, iniciativa que reúne a más de 6,000 empresas de las 32 entidades del país y proyecta una derrama adicional de $44,000 millones de pesos; al tiempo que incentiva el turismo nacional, fortalece el consumo interno y acerca a las familias mexicanas promociones, paquetes, experiencias, hospedaje, gastronomía, transporte, servicios turísticos y actividades recreativas.

Dicha experiencia inicia este 18 de junio; al respecto, De la Torre comentó que: “Cada visitante puede reservar sus vacaciones o experiencias este fin de semana para disfrutarlas después; esto representa una oportunidad para consumir México y generar ingresos para miles de familias que viven del comercio, los servicios y el turismo” La Gran Escapada es el puente para que esa oportunidad llegue a más destinos y a más negocios familiares, democratizando las oportunidades”.

Así va la ocupación hotelera

Los primeros resultados muestran que la ocupación hotelera está por debajo de las expectativas iniciales, pues en la Ciudad de México alcanzó el 78.7%, en Monterrey el 65% y en Guadalajara 67.12%, “aunque hay un margen para que crezca la afluencia de visitantes”, de acuerdo con el sondeo de la Concanaco-Servytur.

Si bien no hay un lleno total en los hoteles de la Ciudad de México, si se compara la ocupación de la semana del 8 al 14 de junio del 2025 con la misma semana de este 2026, hay un crecimiento de 16.2%.

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