Con goles de Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic, además de un autogol de Sultan Al-Brake, el conjunto europeo cerró la fase de grupos con cuatro puntos

Inicio / Deportes / Bosnia vence a Qatar; sueña con avanzar a 16vos del Mundial FIFA™

Bosnia-Herzegovina hizo su tarea en la última jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse 3-1 sobre Qatar y mantenerse con posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

El conjunto europeo finalizó en la tercera posición del sector y ahora dependerá de los resultados de otros grupos para confirmar su presencia entre los ocho mejores terceros lugares que obtendrán boleto a los dieciseisavos de final.

De concretarse la clasificación, Bosnia-Herzegovina alcanzaría por primera vez una ronda eliminatoria mundialista, luego de haber quedado fuera en la fase de grupos durante su debut en Brasil 2014.

El equipo bosnio tomó el control del encuentro a los 29 minutos gracias a Kerim Alajbegovic.

El mediocampista de apenas 18 años sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que superó al arquero Mahmud Abunada y se convirtió en el primer gol del partido.

Además, la anotación permitió al joven futbolista ingresar a una selecta lista histórica, al convertirse en el octavo jugador más joven en marcar un gol en una Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Dzeko provocó el segundo golpe

Bosnia-Herzegovina amplió la ventaja apenas cinco minutos después.

Sead Kolasinac envió un centro al segundo poste y Edin Dzeko conectó una volea que terminó desviándose en el defensor qatarí Sultan Al-Brake, quien introdujo el balón en su propia portería para el 2-0.

Cuando parecía que el encuentro estaba controlado, Qatar reaccionó antes del descanso.

Qatar respondió, pero no fue suficiente

Hassan Al Haydos devolvió la esperanza a los asiáticos al minuto 42 con un gol que redujo la diferencia y permitió a su selección mantenerse en la pelea antes del entretiempo, sin embargo la reacción no tuvo continuidad en la segunda mitad.

Qatar, que llegó al compromiso sin victorias en el torneo, volvió a sufrir ante una Bosnia-Herzegovina que mostró mayor contundencia en los momentos decisivos.

La tranquilidad para los europeos llegó al minuto 80.

Ermin Mahmic, quien ya había marcado en el partido anterior frente a Suiza, apareció nuevamente para firmar el 3-1 definitivo y asegurar tres puntos fundamentales para las aspiraciones de su selección.

Con el triunfo, Bosnia-Herzegovina concluyó su participación en la fase de grupos con opciones reales de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Qatar cerró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin conocer la victoria y quedó eliminado del certamen.