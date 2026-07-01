La derrama estimada para todo el torneo es de $65,000 millones de pesos, lo que quiere decir que, hasta el momento, se ha llegado al 70% de la expectativa

Inicio / Finanzas / Mundial ya generó más de $45,000 millones en México

En los primeros 20 días del Mundial 2026, la derrama económica generada en México ya supera los $45,000 millones de pesos, equivalente a cerca del 70% de la meta de $65,000 millones estimada para todo el torneo.

Octavio De la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), señaló que se espera alcanzar e incluso cumplir la cifra prevista al término de la competencia.

De la Torre reconoció que: “si bien el inicio fue lento, el consumo se ha acelerado de manera importante, impulsado por el aumento en la ocupación hotelera, el gasto en restaurantes, hoteles, comercios particularmente en productos relacionados con los festejos, además del transporte y los servicios turísticos”.

De igual forma, destacó la conducta ejemplar de los mexicanos, la cual, dijo, ha fortalecido la confianza de los visitantes extranjeros.

Agregó que ese clima de confianza ha permitido que los turistas recorran comunidades fuera de las sedes mundialistas, como parte de una estrategia impulsada por la Concanaco-Servytur en coordinación con el gobierno federal y los secretarios de Turismo estatales mediante el programa "La Gran Escapada".

El presidente de la Concanaco-Servytur agradeció a los mexicanos por su comportamiento festivo y solidario, el cual, afirmó, ha contribuido a transformar la percepción de los visitantes sobre el país.

"La magia sí la hacemos nosotros, somos más los buenos", expresó, al tiempo que llamó a mantener un ambiente positivo para fortalecer la actividad turística con el apoyo de los sectores público y privado.

"México es fiesta, México somos muy mexicanos", concluyó.

Comercios en NL prevén ventas por $405 millones de dólares

Ante la llegada de miles de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el sector comercio y servicios de Nuevo León se perfila como uno de los principales beneficiados, al captar una derrama de $405 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey.

También destacó que se prevé la llegada de entre 350,000 y 500,000 visitantes a la entidad durante la celebración de la justa mundialista.

Para aprovechar este escenario, negocios de los sectores comercio, servicios y turismo han realizado preparativos desde hace varios meses, incluyendo el fortalecimiento de inventarios con artículos alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diseño de campañas de mercadotecnia y, en algunos casos, la contratación temporal de personal ante un posible incremento en la afluencia de clientes explicó.

Asimismo, añadió que las empresas han reforzado la capacitación de sus colaboradores en temas de calidad en el servicio, idiomas y atención a visitantes de distintas nacionalidades.

Como parte de estos esfuerzos, la Canaco Monterrey también distribuyó la Guía de Preparación Empresarial para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a más de 5,000 empresas.