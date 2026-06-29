Algunos negocios ya ajustan su estrategia para aprovechar el torneo, con aperturas anticipadas y adecuaciones en sus establecimientos

Inicio / Finanzas / Más que goles, el Mundial “servirá” millones de tacos en México

Mientras el Mundial de Futbol 2026 promete llenar estadios, también impulsará el consumo de uno de los platillos más representativos de México: el taco.

La expectativa de un mayor flujo de turistas y reuniones durante el torneo elevaría hasta en 5% la demanda de carne en el país, lo que equivaldría a la preparación de más de mil millones de tacos.

Prevén incremento en el consumo de carne durante el torneo

De acuerdo con estimaciones del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), durante junio y julio se requerirían hasta 67.1 millones de kilogramos adicionales de carne, volumen que sería absorbido principalmente por restaurantes, bares, taquerías y negocios de alimentos preparados.

Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explicó que "el efecto más importante se espera conforme avance el torneo. Algunos establecimientos y distribuidores anticiparon mayores requerimientos de carne para atender el incremento esperado de turistas nacionales y extranjeros".

Las taquerías, protagonistas del consumo durante el Mundial

El impacto también alcanzará a otros productos clave de la cadena alimentaria, como la tortilla.

Datos del gobierno de México indican que 83.5% de los hogares compra tortillas diariamente; sin embargo, durante eventos de gran convocatoria aumenta el consumo fuera del hogar, favoreciendo a las cerca de 147,000 taquerías y torterías que operan en el país.

Anaya Castellanos destacó que "las taquerías son un eslabón fundamental para la comercialización de carne", al generar valor agregado y empleo dentro de la industria cárnica.

Además, algunos negocios ya ajustan su estrategia para aprovechar el torneo, con aperturas anticipadas y adecuaciones en sus establecimientos para atraer tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

La consultora Fortune Business Insights estima que el mercado mundial de la gastronomía mexicana crecerá de 21,700 millones de dólares en 2025 a 23,200 millones en 2026, impulsado por la creciente demanda internacional de platillos como los tacos, consolidando al Mundial como una oportunidad para fortalecer el consumo y la proyección económica del sector gastronómico mexicano.