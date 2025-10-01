NL se posiciona como líder en exportaciones por ramo

Las exportaciones en Nuevo León son un referente a nivel nacional y están marcando la diferencia, al reportar envíos por $27,700 millones de dólares en el año y lograr el primer lugar en tres sectores estratégicos: accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, y productos a base de minerales no metálicos.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía, informó que esa cifra representa un aumento del 3.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, solo en el segundo trimestre de 2025, las exportaciones sumaron $14,500 millones de dólares, con un crecimiento de 5% respecto al mismo periodo de 2024.

“Los resultados del segundo trimestre confirman que Nuevo León mantiene un crecimiento sostenido en su comercio exterior. Estos números muestran una solidez de nuestra economía y la confianza que los mercados internacionales tienen en lo hecho en Nuevo León”, aseveró la secretaria de Economía, Betsabé Rocha.

En específico, mencionó que en el desglose sectorial, el equipo de transporte se mantiene como el principal sector exportador de Nuevo León, al concentrar el 32.3% del total de exportaciones.

Le siguen los sectores de accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, y productos a base de minerales no metálicos, que en conjunto fortalecen la diversificación y competitividad del comercio exterior de la entidad.

Este resultado trimestral consolida a la entidad como un actor clave en el comercio internacional de México, afirmó.

Además, Nuevo León destaca por ser primer lugar nacional en exportaciones del sector de accesorios y aparatos eléctricos.

“Nos enorgullece que sigamos siendo un estado líder en México en exportación de accesorios y aparatos eléctricos, como producto del talento de nuestra gente, de la fortaleza de nuestras cadenas de proveeduría y de un ecosistema productivo que coloca a Nuevo León como un referente de competitividad a nivel nacional e internacional”, mencionó la funcionaria.

Cabe señalar que a nivel nacional, las exportaciones crecieron 5.2% en el segundo trimestre y 4.5% en el acumulado anual, lo que confirma que Nuevo León mantiene un desempeño positivo y sostenido en su comercio exterior.

Comentarios