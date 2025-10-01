Cerrar X
finanzas_empleo_2af97d1ac3
Finanzas

NL se posiciona como líder en exportaciones por ramo

Destaca en envíos al exterior de accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo y productos a base de minerales no metálicos

  • 01
  • Octubre
    2025

Las exportaciones en Nuevo León son un referente a nivel nacional y están marcando la diferencia, al reportar envíos por $27,700 millones de dólares en el año y lograr el primer lugar en tres sectores estratégicos: accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, y productos a base de minerales no metálicos. 

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía, informó que esa cifra representa un aumento del 3.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Además, solo en el segundo trimestre de 2025, las exportaciones sumaron $14,500 millones de dólares, con un crecimiento de 5% respecto al mismo periodo de 2024. 

“Los resultados del segundo trimestre confirman que Nuevo León mantiene un crecimiento sostenido en su comercio exterior. Estos números muestran una solidez de nuestra economía y la confianza que los mercados internacionales tienen en lo hecho en Nuevo León”, aseveró la secretaria de Economía, Betsabé Rocha. 

En específico, mencionó que en el desglose sectorial, el equipo de transporte se mantiene como el principal sector exportador de Nuevo León, al concentrar el 32.3% del total de exportaciones. 

Le siguen los sectores de accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, y productos a base de minerales no metálicos, que en conjunto fortalecen la diversificación y competitividad del comercio exterior de la entidad. 

Este resultado trimestral consolida a la entidad como un actor clave en el comercio internacional de México, afirmó.

Además, Nuevo León destaca por ser primer lugar nacional en exportaciones del sector de accesorios y aparatos eléctricos. 

“Nos enorgullece que sigamos siendo un estado líder en México en exportación de accesorios y aparatos eléctricos, como producto del talento de nuestra gente, de la fortaleza de nuestras cadenas de proveeduría y de un ecosistema productivo que coloca a Nuevo León como un referente de competitividad a nivel nacional e internacional”, mencionó la funcionaria.

Cabe señalar que a nivel nacional, las exportaciones crecieron 5.2% en el segundo trimestre y 4.5% en el acumulado anual, lo que confirma que Nuevo León mantiene un desempeño positivo y sostenido en su comercio exterior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_01_at_12_05_01_AM_d30dace18a
Pide sector agropecuario del estado crear organismo para sanidad
finanzas_sat_d3d8e24913
Se dispara 30% recaudación por cobro de multas fiscales
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_87c6784af9
Hallan resto humano en planta de Agua y Drenaje en Pesquería
Oktoberfest_cerveza_157cde4388
Oktoberfest, la pasión por la cerveza hecha fiesta
9b4f5858_912b_48ca_957a_51bc3dd3d31e_2cd458719d
El chef José Andrés impulsa el proyecto: Recetas para el alma
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×