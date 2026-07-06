La decisión que busca fortalecer las áreas estratégicas encargadas de la recaudación y la administración de los recursos públicos del estado

Inicio / Tamaulipas / Nombran a Epifanio Muñoz subsecretario de Ingresos del estado

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas designó a Epifanio Muñoz Quintero como nuevo subsecretario de Ingresos, en una decisión que busca fortalecer las áreas estratégicas encargadas de la recaudación y la administración de los recursos públicos del estado.

El nombramiento fue entregado por el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, quien destacó que esta designación responde al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de consolidar equipos de trabajo que ofrezcan mejores resultados a la ciudadanía tamaulipeca.

“Este nombramiento responde al compromiso del Gobernador Américo Villarreal Anaya de consolidar equipos que brinden los mejores resultados a las y los tamaulipecos”, señaló Carlos Irán Ramírez González.

Fortalecerán áreas estratégicas de la Secretaría de Finanzas

Hasta antes de asumir el nuevo cargo, Epifanio Muñoz Quintero se desempeñaba como director general de Atención, Gestión y Contacto Interno de la Subsecretaría de Ingresos.

Durante la ceremonia se subrayó la importancia de reforzar las áreas responsables de la recaudación estatal, la atención a los contribuyentes y la administración eficiente de los ingresos públicos, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la dependencia.

Refrenda compromiso con la legalidad y la eficiencia administrativa

Tras recibir el nombramiento, Muñoz Quintero expresó su compromiso de desempeñar la encomienda con responsabilidad, orden administrativo y apego a la legalidad, en concordancia con la política pública impulsada por el Gobierno de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que dará continuidad a las acciones orientadas a fortalecer los procesos de recaudación, mejorar la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos financieros del estado.

Buscan consolidar una administración transparente

La Secretaría de Finanzas informó que esta designación forma parte de la estrategia para fortalecer la estructura administrativa de la dependencia y mantener una gestión pública basada en la transparencia, la eficiencia y el manejo responsable de los recursos públicos.

Con este relevo en la Subsecretaría de Ingresos, el Gobierno de Tamaulipas busca reforzar las acciones encaminadas a optimizar la administración financiera y mejorar la atención a los contribuyentes en la entidad.