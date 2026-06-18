Oferta y demanda global crecen 0.3% en primer trimestre
La oferta y demanda global avanzó 0.3% en el primer trimestre, con alza en exportaciones y retrocesos en consumo privado e inversión, informó el Inegi
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Junio
2026
La oferta y demanda global de México registró un crecimiento trimestral de 0.3% durante el primer trimestre de 2026, en un entorno económico internacional complejo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los resultados de la Oferta y Demanda Global Trimestral (ODGT), el desempeño fue mixto entre sus principales componentes, con avances en las exportaciones y el consumo del gobierno, pero caídas en el consumo de los hogares, la inversión fija y el Producto Interno Bruto.
En el primer trimestre de 2026, con cifras desestacionalizadas, la Oferta global de bienes y servicios (igual a la Demanda global) presentó las siguientes variaciones:— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 18, 2026
⬆️ 0.3% trimestral
⬆️ 5.2% anual
En el mismo periodo, los componentes de la Demanda global tuvieron las… pic.twitter.com/jfRht5lTbl
Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 0.8% respecto al trimestre previo, manteniendo una trayectoria positiva pese a los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.
No obstante, el avance fue menor al registrado en el trimestre anterior, cuando crecieron 1.1%.
Las importaciones de bienes y servicios también mostraron un incremento trimestral de 2.2%.
Consumo e inversión retroceden
El consumo privado registró una contracción de 0.8% entre enero y marzo frente al periodo octubre-diciembre de 2025, luego de haber crecido 1.0% en el trimestre previo.
En contraste, el consumo del gobierno avanzó 1.6% en comparación trimestral.
Por su parte, la formación bruta de capital fijo, que refleja la inversión de las empresas en maquinaria, equipo, transporte y construcción, disminuyó 1.9% respecto al trimestre anterior.
El Producto Interno Bruto presentó una variación de -0.6% en el periodo, resultado consistente con el comportamiento mixto de los componentes de la demanda global.
Comparación anual muestra crecimiento
En comparación con el primer trimestre de 2025, la oferta y demanda global aumentó 5.2%.
En ese mismo periodo, el Producto Interno Bruto creció 0.4%, mientras que las importaciones aumentaron 16.0%.
El consumo privado registró un crecimiento anual de 2.4% y el consumo de gobierno avanzó 3.3%, convirtiéndose en dos de los principales impulsores del desempeño anual.
Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la formación bruta de capital fijo acumuló una caída anual de 3.0%.
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