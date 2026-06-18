Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2026_06_18_T091529_615_2ab33cd0c3
Finanzas

Oferta y demanda global crecen 0.3% en primer trimestre

La oferta y demanda global avanzó 0.3% en el primer trimestre, con alza en exportaciones y retrocesos en consumo privado e inversión, informó el Inegi

  • 18
  • Junio
    2026

La oferta y demanda global de México registró un crecimiento trimestral de 0.3% durante el primer trimestre de 2026, en un entorno económico internacional complejo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Oferta y Demanda Global Trimestral (ODGT), el desempeño fue mixto entre sus principales componentes, con avances en las exportaciones y el consumo del gobierno, pero caídas en el consumo de los hogares, la inversión fija y el Producto Interno Bruto.

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 0.8% respecto al trimestre previo, manteniendo una trayectoria positiva pese a los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.

No obstante, el avance fue menor al registrado en el trimestre anterior, cuando crecieron 1.1%.

Las importaciones de bienes y servicios también mostraron un incremento trimestral de 2.2%.

Consumo e inversión retroceden

El consumo privado registró una contracción de 0.8% entre enero y marzo frente al periodo octubre-diciembre de 2025, luego de haber crecido 1.0% en el trimestre previo.

En contraste, el consumo del gobierno avanzó 1.6% en comparación trimestral.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo, que refleja la inversión de las empresas en maquinaria, equipo, transporte y construcción, disminuyó 1.9% respecto al trimestre anterior.

El Producto Interno Bruto presentó una variación de -0.6% en el periodo, resultado consistente con el comportamiento mixto de los componentes de la demanda global.

Comparación anual muestra crecimiento

En comparación con el primer trimestre de 2025, la oferta y demanda global aumentó 5.2%.

En ese mismo periodo, el Producto Interno Bruto creció 0.4%, mientras que las importaciones aumentaron 16.0%.

El consumo privado registró un crecimiento anual de 2.4% y el consumo de gobierno avanzó 3.3%, convirtiéndose en dos de los principales impulsores del desempeño anual.

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la formación bruta de capital fijo acumuló una caída anual de 3.0%.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

wallstreet_0e4f2f0403
Wall Street cierra por ser festivo en medio de incertidumbre
Whats_App_Image_2026_06_19_at_2_41_49_AM_b547c0c0cb
México y Corea 'juegan en equipo' en la cancha comercial
Whats_App_Image_2026_06_18_at_9_45_12_PM_9b0ac84f6f
Princesa de Japón se reúne con empresarios y diplomáticos en NL
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_felipe_vi_65360954b5
Buscará CSP reconocimiento a indígenas en reunión con Felipe VI
HLL_2u_OG_Xc_A_Ay_Aj_P_f83f34f1c9
Toy Story 5 arranca con US$17.5 millones en preestrenos
fuerza_civill_95a13a102c
Van 134 detenidos en Nuevo León tras despliegue de seguridad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
image_c55f097c22
Piden rescate de caballo abandonado en Cerro de la Campana
Outlook_q3jrfqr2_aea774f476
Caliente.mx se une al Mundial FIFA 2026™ con un acuerdo histórico
publicidad
×