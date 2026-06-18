Oferta y demanda global crecen 0.3% en primer trimestre

La oferta y demanda global de México registró un crecimiento trimestral de 0.3% durante el primer trimestre de 2026, en un entorno económico internacional complejo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Oferta y Demanda Global Trimestral (ODGT), el desempeño fue mixto entre sus principales componentes, con avances en las exportaciones y el consumo del gobierno, pero caídas en el consumo de los hogares, la inversión fija y el Producto Interno Bruto.

En el primer trimestre de 2026, con cifras desestacionalizadas, la Oferta global de bienes y servicios (igual a la Demanda global) presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 0.3% trimestral

⬆️ 5.2% anual



En el mismo periodo, los componentes de la Demanda global tuvieron las… pic.twitter.com/jfRht5lTbl — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 18, 2026

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 0.8% respecto al trimestre previo, manteniendo una trayectoria positiva pese a los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.

No obstante, el avance fue menor al registrado en el trimestre anterior, cuando crecieron 1.1%.

Las importaciones de bienes y servicios también mostraron un incremento trimestral de 2.2%.

Consumo e inversión retroceden

El consumo privado registró una contracción de 0.8% entre enero y marzo frente al periodo octubre-diciembre de 2025, luego de haber crecido 1.0% en el trimestre previo.

En contraste, el consumo del gobierno avanzó 1.6% en comparación trimestral.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo, que refleja la inversión de las empresas en maquinaria, equipo, transporte y construcción, disminuyó 1.9% respecto al trimestre anterior.

El Producto Interno Bruto presentó una variación de -0.6% en el periodo, resultado consistente con el comportamiento mixto de los componentes de la demanda global.

Comparación anual muestra crecimiento

En comparación con el primer trimestre de 2025, la oferta y demanda global aumentó 5.2%.

En ese mismo periodo, el Producto Interno Bruto creció 0.4%, mientras que las importaciones aumentaron 16.0%.

El consumo privado registró un crecimiento anual de 2.4% y el consumo de gobierno avanzó 3.3%, convirtiéndose en dos de los principales impulsores del desempeño anual.

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la formación bruta de capital fijo acumuló una caída anual de 3.0%.

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