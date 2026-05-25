Falta de ingenieros presiona industria en Coahuila

La creciente expansión industrial de Coahuila comenzó a enfrentar la falta de suficientes ingenieros para cubrir la demanda de las empresas, advirtió el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez.

El académico reveló que cada año el estado requiere más de 2 mil nuevos ingenieros, cifra que actualmente no logran cubrir todas las instituciones de educación superior de la entidad, obligando a compañías a contratar personal especializado proveniente de otras regiones del país.

Pimentel Martínez señaló que mientras la industria demanda perfiles relacionados con ciencias exactas, tecnología e ingenierías, una gran parte de los jóvenes continúa optando por carreras alejadas de estas áreas.

“Todas las instituciones de educación superior de Coahuila no juntamos los ingenieros que se necesitan por año”, afirmó el rector al advertir que el déficit ya impacta directamente en sectores estratégicos vinculados con manufactura, industria automotriz y nuevas tecnologías.

Indicó que actualmente existe una saturación nacional en carreras como Derecho y Medicina, mientras que las ingenierías mantienen altos niveles de empleabilidad y crecimiento laboral inmediato.

El rector explicó que la UAdeC trabaja junto con otras universidades y el sector empresarial para fortalecer programas relacionados con semiconductores, tecnologías industriales y áreas científicas que demanda la economía regional.

Además, reconoció que las empresas ya no solo buscan conocimientos técnicos, sino también habilidades de trabajo en equipo, comunicación y adaptación, capacidades que —dijo— deben fortalecerse desde la formación universitaria.

Por ello, señaló que la universidad impulsa actividades deportivas, culturales y programas de salud mental para mejorar el desarrollo integral de los estudiantes y prepararlos para entornos laborales más competitivos.

Pimentel Martínez destacó que en Coahuila las universidades públicas y tecnológicas mantienen coordinación para complementar programas académicos y evitar competir entre sí en áreas donde ya existe oferta educativa especializada.

Finalmente, hizo un llamado a promover entre estudiantes las carreras relacionadas con ciencias exactas, al considerar que representan actualmente una de las principales oportunidades de desarrollo profesional y económico en el estado.

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