Oferta de petróleo podría tardar hasta 3 meses en normalizarse

El Fondo Monetario Internacional prevé que normalizar el flujo de crudo tomará hasta tres meses y alertó sobre posibles pérdidas permanentes en la producción

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el flujo de petróleo mundial podría tardar entre dos y tres meses en volver a una relativa normalidad, una vez el estrecho de Ormuz quede abierto a la navegación de buques.

De igual manera, el organismo mostró su preocupación por pérdidas permanentes en la oferta de crudo.

"Las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho. Una preocupación a más largo plazo es que las interrupciones prolongadas de la producción podrían provocar pérdidas permanentes de producción, sobre todo en aquellos casos donde escasea la financiación necesaria para reactivar los pozos", advirtió.

De esta manera, el FMI ha sostenido que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán hizo caer en gran medida los precios del petróleo debido a las grandes cantidades de crudo cargadas en buques que esperaban en la zona, aunque la reciente escalada de tensiones vuelve a presionar la oferta de petróleo.

"Aún persisten muchas incertidumbres, como cuándo se restablecerá efectivamente la libertad de navegación a través del punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo y con qué rapidez se recuperará la confianza de las navieras, las aseguradoras y los operadores", señaló.

Así, el FMI ha instado a los responsables políticos a reponer el nivel de reservas previo al conflicto, considerándolas un aspecto esencial para prepararse ante futuras crisis.

Irak busca nuevas rutas de exportación

Irak avanza en la diversificación de sus rutas de exportación de petróleo ante el cierre del estrecho de Ormuz y la continuidad del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Petróleo de Irak, Salim Rikabi, señaló que el gobierno trabaja en nuevas alternativas de exportación, entre ellas un oleoducto que conectaría con el puerto sirio de Banias, según información recopilada por S&P Global.

El funcionario explicó que el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo de cooperación y confidencialidad con empresas de Estados Unidos y Qatar para desarrollar los estudios técnicos y los diseños del proyecto.

Cierra crudo en $80.51 dólares por barril y avanza 1.4%

El petróleo sigue escalando ante las presiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Al cierre de la sesión de este miércoles, el petróleo WTI terminó la sesión cotizando en $80.51 dólares por barril, con un avance de 1.47% e hilando tres sesiones de ganancias. Esta es la primera vez que el WTI cierra por encima de los $80 dólares por barril desde el 15 de junio.

Así, con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra, el WTI acumula un aumento de 19.96 por ciento.

Del mismo modo, el Brent acabó la sesión cotizando en $85.73 dólares por barril, con una ganancia de 1.18 por ciento.

En comparación con el 27 de febrero, el Brent muestra un incremento de 18.09 por ciento.

Por su parte, el gas natural en Europa concluyó la sesión cotizando en 54.85 euros por MWh, con un avance de 3.57% tras registrar ganancias en once de las últimas catorce sesiones, lo que suma un alza acumulada de 35.75 por ciento.

Frente al 27 de febrero, esta materia prima muestra un avance de 71.53 por ciento.

A su vez, el gas natural en Estados Unidos cerró la sesión cotizando en $2.93 dólares por millón de BTU, con un avance de 0.86%, en lo que fue su segunda jornada consecutiva de ganancias.

Respecto al 27 de febrero, el gas en Estados Unidos sostiene un avance de 2.41 por ciento.