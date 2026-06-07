OPEP+ aprueba nuevo aumento en producción de petróleo

La alianza OPEP+, integrada por los principales países productores de petróleo y encabezada por Arabia Saudita y Rusia, aprobó este domingo un nuevo aumento en sus cuotas de producción para el mes de julio.

La medida contempla un incremento de 188 mil barriles diarios, convirtiéndose en el cuarto ajuste consecutivo aprobado por el grupo en su proceso de recuperación gradual de la producción restringida durante los últimos años.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Siete países impulsan el incremento

El aumento fue acordado por los siete países que participan en la reversión progresiva de los recortes voluntarios implementados en 2023: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán.

Estos ajustes forman parte de una estrategia diseñada para devolver gradualmente al mercado parte de la producción que fue retirada con el objetivo de estabilizar los precios internacionales del crudo.

El incremento aprobado para julio es idéntico al autorizado para junio, cuando también se sumaron 188 mil barriles diarios a la oferta global.

Menor incremento respecto a abril y mayo

La cifra es ligeramente inferior a los aumentos registrados en abril y mayo, que fueron de 206 mil barriles diarios cada uno.

La reducción responde a ajustes realizados en las cuotas de producción tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización, ocurrida el pasado 1 de mayo.

Con estos cambios, la alianza busca mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de petróleo en un entorno marcado por la volatilidad de los mercados energéticos.

La decisión se produce en medio de un escenario internacional complejo debido a la guerra que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán y las afectaciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

El cierre de esta ruta estratégica para el comercio energético mundial ha generado incertidumbre sobre la capacidad de varios productores para incrementar efectivamente sus exportaciones de crudo.

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