OPEP+ elevará producción petrolera en 188 mil barriles diarios

La alianza OPEP+, integrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y socios estratégicos como Rusia, anunció este domingo un incremento de 188 mil barriles diarios en su producción de crudo a partir de junio, en una decisión que busca sostener la estabilidad del mercado energético global en uno de sus momentos más críticos desde la crisis de 2022 y 2023.

El ajuste fue acordado de manera telemática por siete de los principales productores del bloque, Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Argelia, Rusia, Omán y Kazajistán.

Según el comunicado oficial, este aumento se suma al ya pactado en abril, cuando se autorizó una expansión de 206 mil barriles diarios, consolidando así el tercer incremento consecutivo del año.

Una subida simbólica en medio del caos geopolítico

Aunque sobre el papel el aumento pretende enviar una señal de confianza al mercado, su efecto inmediato se considera limitado debido a la crisis persistente en el estrecho de Ormuz, una arteria estratégica por la que normalmente circula cerca del 20 % del petróleo y gas natural licuado consumido en el mundo.

El prolongado bloqueo en la zona, agravado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, continúa restringiendo severamente las exportaciones de varios productores del Golfo Pérsico, especialmente aquellos más dependientes de esa ruta para conectar con Asia, Europa y África.

Por ello, analistas consideran que la medida tiene más peso político que operativo. Aunque algunos miembros cuentan con capacidad ociosa, gran parte del crudo adicional no podrá llegar con normalidad a los mercados internacionales mientras persistan las restricciones en Ormuz.

La salida de Emiratos sacude a la alianza

El anuncio llega apenas dos días después de la sorpresiva salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP+, un golpe de alto impacto para la estructura del cartel.

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Abu Dabi, que durante años mantuvo tensiones con Arabia Saudí por las cuotas de producción, era uno de los actores clave junto con Riad y Moscú para definir el equilibrio interno del grupo.

Su desvinculación podría alterar de forma estructural el poder de mercado de la organización, especialmente una vez que se normalice el tránsito marítimo en el Golfo.

Los Emiratos aspiran a elevar su producción desde unos 3,4 millones hasta 5 millones de barriles diarios cuando las condiciones regionales lo permitan, lo que podría erosionar la capacidad de la OPEP+ para controlar la oferta global.

Producción golpeada y precios en máximos

La OPEP ya había registrado en marzo una caída acumulada del 27.5 % en su producción debido a las dificultades logísticas derivadas del conflicto regional, y los indicios apuntan a que abril habría mostrado un deterioro aún mayor.

Mientras tanto, los precios internacionales del crudo alcanzaron esta semana máximos de cuatro años, impulsados por la falta de avances diplomáticos entre Washington y Teherán.

Expertos del sector advierten que, si el conflicto persiste, el mundo podría enfrentar en las próximas semanas un corte severo en el suministro de petróleo y refinados como el queroseno, con el consecuente riesgo de una nueva ola inflacionaria en economías industrializadas.

Los siete grandes productores volverán a reunirse el próximo 7 de junio, en paralelo con el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto (JMMC) de la OPEP+, donde se evaluará si las condiciones del mercado permiten mantener o ampliar los incrementos anunciados.

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