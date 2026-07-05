Los incrementos pactados quedaron ampliamente anulados por la involuntaria caída de la producción de varios miembros por el conflicto en Medio Oriente

Inicio / Finanzas / OPEP+ subirá oferta de crudo a 188 mil barriles diarios en agosto

La alianza OPEP+ acordó este domingo elevar su producción petrolera al añadir 188 mil barriles diarios más para el mes de agosto.

Esta decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según se informó en un comunicado de la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo con sede en Viena.

"En su compromiso colectivo por apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188,000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023".

Dicho documento también resalta el plan de los productores claves de la alianza, cuyo objetivo es revertir de forma gradual y con incrementos mensuales moderados un recorte de 1.6 millones de barriles diarios (mbd) aplicado a su bombeo conjunto en 2023 de forma voluntaria para apuntalar los precios del crudo.

Aumentos mensuales se reanudan como consecuencia de conflicto en Medio Oriente

Tras una pausa entre enero y marzo, los aumentos mensuales se reanudaron en abril a pesar de las fuertes perturbaciones a raíz de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En medio del conflicto, los incrementos pactados quedaron ampliamente anulados por la involuntaria caída de la producción de varios miembros de la OPEP, que llegó a rozar los 10 mbd en abril, según las estimaciones de la organización.

Sin embargo, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que prolonga el alto el fuego vigente mientras continúan las negociaciones de un acuerdo de paz integral.