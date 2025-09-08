Oro y plata arrancan septiembre con máximos históricos

Metales como el oro y la plata hoy viven un buen momento, logrando ganancias y nuevos máximos históricos en la última semana, convirtiéndose así en dos de los commodities favoritos de los inversionistas.

De acuerdo con las cifras más recientes, el oro cerró la semana cotizando en $3,596 dólares por onza, con una ganancia semanal de 4.28%.

Además, el viernes pasado alcanzó un nuevo máximo histórico de $3,600 dólares por onza.

En lo que va del año, el oro ha tocado 32 nuevos máximos históricos, con lo que acumula una ganancia de 37%.

En lo que respecta a la plata, se informó que dado que el precio del oro cotiza en máximos históricos, la plata es una alternativa más accesible para los participantes del mercado que también buscan activos seguros.

Así, la plata cerró la semana cotizando en $41.01 dólares por onza, con una ganancia semanal de 0.83% y alcanzando una cotización máxima de $41.47 dólares por onza, no vista desde el 26 de agosto de 2011.

El desempeño se debe principalmente a que el mercado asigna una probabilidad de 100% a que la Reserva Federal (Fed) reanudará su ciclo de recortes en su tasa de interés el 17 de septiembre.

Analistas señalan que ambos metales se han favorecido por la mayor aversión al riesgo y un dólar que en la semana mostró episodios de debilidad.

Cabe destacar que menores tasas de interés hacen más atractivas las inversiones en commodities, activos que no pagan una renta.

Además, un dólar débil hace más atractivos a los commodities para tenedores de divisas diferentes al dólar.

“El precio de los metales preciosos subió por la mayor aversión al riesgo derivada de un mayor nerviosismo sobre las finanzas públicas en Francia y la estabilidad política en ese país.

El Parlamento de Francia se encuentra en discusiones para realizar recortes al gasto público buscando reducir el déficit del sector público a 4.8% del PIB en 2026”, explicó.

En general, en la semana, los commodities industriales cerraron con resultados mixtos.

Por ejemplo, el acero cerró la semana cotizando en $802 dólares por tonelada métrica, con una ganancia de 1.13%, mientras que el zinc cerró en $2,861 dólares por tonelada métrica, registrando un aumento semanal de 1.49%.

Cabe destacar que el incremento en el precio del zinc se está dando por los bajos niveles de inventarios en el mercado de Londres, que al 5 de septiembre se ubican en 54,050 toneladas, su nivel más bajo desde mayo de 2023.

Por otra parte, el níquel cerró la semana cotizando en $15,235 dólares por tonelada métrica, con un retroceso semanal de 1.21%, seguido del aluminio, que cerró en $2,601 dólares por tonelada métrica, con una pérdida de 0.57% semanal.

Las pérdidas de estos commodities obedecen a un mercado cauteloso, previo a la publicación de información relevante de China la siguiente semana, pues el gigante asiático es el principal consumidor de metales industriales a nivel global.

