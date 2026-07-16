En los primeros minutos, el oro perdió 1.30%, hasta $3,999 dólares la onza; y la plata baja 2.42%, hasta cotizar $56.04 dólares la onza

Inicio / Finanzas / Wall Street abre mixto ante nuevas hostilidades en Medio Oriente

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto luego de que Irán reportara nuevas agresiones por parte de Estados Unidos, lo que intensificó la tensión en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.19% hasta 52,756 unidades

: sube 0.19% hasta 52,756 unidades S&P 500 : baja 0.35% hasta 7,545 unidades

: baja 0.35% hasta 7,545 unidades Nasdaq: baja 0.80% hasta 26,058 unidades

La Bolsa de Valores de Nueva York arrancó operaciones con ligeras pérdidas en las empresas encargadas de fabricar los semiconductores en Estados Unidos.

Taiwan Semiconductor perdió 1.40% después de que su incremento eclipsara un informe de resultados del segundo trimestre, al igual que SK Hynix con 6.82%.

Sin embargo, para la aseguradora médica UnitedHealth Group subía un 8.66%, resultados positivos que sorprendieron a los inversionistas.

¿Cómo arrancaron los metales en esta jornada?

En tanto, el oro perdía un 1.30%, hasta $3,999 dólares la onza; y la plata baja 2.42%, hasta $56.04 dólares la onza.