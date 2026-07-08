Wall Street abre en rojo tras concluir alto al fuego con Irán

En otros mercados, el oro avanzaba 1.77%, hasta $4,083.70 dólares la onza; y la plata restaba un 4.01%, hasta $58.87 dólares la onza

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Wall Street abrió en rojo este miércoles después de que el presidente Donald Trump anunciara que finalizaba el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.84% hasta 52,481 unidades

: baja 0.84% hasta 52,481 unidades S&P 500 : baja 0.44% hasta 7,470 unidades

: baja 0.44% hasta 7,470 unidades Nasdaq: baja 0.22% hasta 25,761 unidades

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos, y pretenden romper un alto el fuego alcanzado entre ambas partes hace un mes.

Tras esto, las acciones de compañías del sector energético subieron ligeramente. ConocoPhillips crecía un 0.81%, Marathon Petroleum ganaba 2.77% y Chevron avanzaba 0.86%.

Entre las tecnológicas también avanzaban, como el caso de Dell (4.44%) o Micron (1.73%). SpaceX se recuperaba de las pérdidas de ayer y avanzaba un 0.8% en los primeros compases de la jornada.

Así amanece el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro avanzaba 1.77%, hasta $4,083.70 dólares la onza; y la plata restaba un 4.01%, hasta $58.87 dólares la onza.

Trump da por terminado el alto al fuego con Irán

En el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con sede en Ankara, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por finalizado este miércoles el alto al fuego con Irán, al asegurar que este último es "basura".

En su conferencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario republicano afirmó que no pretende "negociar más con ellos".