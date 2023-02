Por esta razón Tesla sí debe venirse a Nuevo León

Lleva mano en comparación con lo que pueden ofrecer el Estado de México, en donde recientemente se dijo que la compañía tenía el interés de instalar una planta.

Nuevo León puede “presumir” de ser la mejor zona para la inversión que busca realizar Tesla en suelo mexicano, pues cuenta con ventajas competitivas que marcan la diferencia de frente a las otras alternativas que ha evaluado la empresa de Elon Musk.

La ubicación es clave, y justo en eso, la entidad lleva mano en comparación con lo que pueden ofrecer el Estado de México- en donde recientemente se dijo que la compañía tenía el interés de instalar una planta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Sonora, que también se especula es una de las opciones sobre la mesa.





A Nuevo León le ayuda su posición estratégica y cercanía con Estados Unidos, lo que favorecería el tema logístico- al localizarse a 253 kilómetros de la frontera con ese país- , lo que además daría un empuje a las operaciones de Tesla en Austin, Texas.

A eso se suma que el estado cuenta con un carril exclusivo para proveedores de Tesla en Puente Colombia, y que la compañía de Muak ya cuenta con al menos 6 proveedores operando en la entidad.

Otro plus es que Elon Musk, ya ha visitado Nuevo León con miras a concretar la instalación de su nueva planta.

“El estado fronterizo mexicano de Nuevo León se ha posicionado para cosechar las recompensas de esa tendencia. Dirigido por el gobernador , Samuel García, el estado ha cortejado la inversión extranjera mientras busca mejorar las carreteras para facilitar el paso a los cruces fronterizos”, señaló el diario New York Times en su publicación “Why Chinese Companies Are Investing Billions in Mexico”.

Por su parte, Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz (CLAUT) de Nuevo León, opinó que la llegada de una ensambladora de Tesla generará una “buena sinergia” que apoyará la cadena de proveeduría y de valor con la que ya cuenta el estado, y que además dijo “ya se encuentra muy integrada”.

“Ya hay proveedores de Tesla que se están instalando aquí en Nuevo León por la planta de Austin, entonces genera una sinergia muy buena. Esperamos la llegada de más empresas y que las que están ya aquí se metan al tema de la electromovilidad”, expresó.

A su vez, Gregorio Canales, consultor independiente y ex funcionario de la Secretaría de Economía de la administración pasada, destacó que hoy en día Tesla cuenta con más de 100 proveedores en todo el país, e incluye no solo a la entidad sino otras ciudades como Saltillo y Cd.Juárez, el Bajío y entidades como San Luis y el Estado de México.