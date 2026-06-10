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Finanzas

Presidente de EUA pone en duda la continuidad del T-MEC

Donald Trump cuestionó la renovación del T-MEC y aseguró que Estados Unidos podría prosperar sin depender de México y Canadá

  • 10
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial en Norteamérica al poner en entredicho la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una intervención en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que aún no ha decidido si respaldará la renovación del acuerdo y sostuvo que la economía estadounidense se encuentra en una posición más favorable que la de sus socios regionales.

Trump asegura que Estados Unidos no necesita a sus vecinos

Al ser cuestionado sobre las conversaciones encaminadas a extender la vigencia del tratado, Trump afirmó que Estados Unidos no depende de los productos o recursos provenientes de Canadá y México.

El republicano sostuvo que ambos países requieren en mayor medida el acceso al mercado estadounidense y consideró que Washington debería obtener condiciones comerciales más ventajosas en cualquier negociación futura.

Entre otros puntos, aseguró que Estados Unidos no necesita importar automóviles, madera o energía de sus socios norteamericanos, una postura que refuerza su visión de priorizar la producción y el consumo internos.

El T-MEC entró en vigor en 2020 para reemplazar al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y contempla una revisión conjunta seis años después de su implementación.

De acuerdo con las reglas establecidas, los tres países pueden acordar la extensión automática del acuerdo antes del 1 de julio, lo que garantizaría su permanencia por un periodo adicional de 16 años.

Si no existe consenso, el mecanismo establece revisiones anuales durante la siguiente década, al término de la cual el tratado podría expirar si no se alcanza una nueva negociación.

México y Canadá buscan mantener el acuerdo

Tanto México como Canadá han manifestado su interés en preservar la estabilidad comercial que ofrece el tratado y han expresado su disposición para avanzar hacia una renovación que otorgue certidumbre a las inversiones y cadenas de suministro de la región.

La posibilidad de extender el acuerdo es vista como una prioridad para sectores productivos de los tres países, particularmente en industrias como la automotriz, manufacturera, agrícola y energética.

Aunque las conversaciones ya comenzaron entre autoridades estadounidenses y mexicanas, la administración de Trump ha dejado claro que no contempla una simple extensión automática del pacto.

Funcionarios estadounidenses han señalado que buscan introducir modificaciones relevantes en diversos apartados, especialmente aquellos relacionados con la industria automotriz y el acceso de productos estadounidenses al mercado lácteo canadiense.

Por su parte, Canadá también ha iniciado contactos diplomáticos con representantes comerciales de Washington para preparar el proceso de revisión.


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