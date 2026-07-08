La primera ministra Mette Frederiksen aseguró que defenderán 'cada pulgada' del territorio tras las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos

Inicio / Internacional / 'Groenlandia no está a la venta': Dinamarca responde a Trump

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó este miércoles que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.

"Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de Estados Unidos es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", dijo la mandataria danesa a su llegada de la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en Ankara.

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", señaló la primera ministra nórdica.

Frederiksen también subrayó que Dinamarca "está lista para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, incluyendo su propio territorio", y recordó que uno de los motivos por los que se creó la Alianza Atlántica fue "para defenderse mutuamente".

La mandataria danesa reaccionó de este modo a las declaraciones de Trump en la víspera, en las que además de volver a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, repitió su acusación de que Dinamarca no hace lo suficiente para proteger ese territorio ártico.

"Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.

Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia "es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos".