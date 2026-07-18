El presidente de Estados Unidos no ofreció más detalles sobre el ataque por parte de Irán ni anunció nuevas medidas tras el incidente

Inicio / Internacional / Reacciona Trump a muerte de dos militares de EUA en Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este sábado sobre la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, quienes fallecieron durante ataques atribuidos a Irán contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región.

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de que el Comando Central de EUA (CENTCOM) confirmara las bajas, en un contexto de creciente tensión militar entre Washington y Teherán.

Durante una llamada telefónica con el medio NewsNation, Trump lamentó el fallecimiento de los dos soldados y expresó sus condolencias por lo ocurrido.

"Nos da mucha pena que pase esto. Es en servicio a nuestro país", declaró el presidente, de acuerdo con información difundida por la periodista Hannah Brandt.

El mandatario no ofreció más detalles sobre el ataque ni anunció nuevas medidas tras el incidente.

Reitera postura sobre el programa nuclear iraní

En la misma conversación, Trump reiteró la posición de su administración respecto a Irán y aseguró que EUA mantendrá su objetivo de impedir que ese país desarrolle armamento nuclear.

"Nunca permitirá que Irán tenga un arma nuclear", afirmó el presidente estadounidense.

Las declaraciones se producen mientras continúan los enfrentamientos entre ambos países y aumentan las preocupaciones por la seguridad de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.