Se prevé que el funcionario se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México

Inicio / Finanzas / Jamieson Greer espera avances en T-MEC con México y Canadá

En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el representante comercial Jamieson Greer afirmó este miércoles que espera avances significativos como las reglas de origen y normas laborales y ambientales para este 2026, con el fin de evitar que terceros países se beneficien en exceso.

Frente al comité de Finanzas del Senado estadounidense, el funcionario mencionó sus intenciones para ampliar la capacidad de los mercados de Estados Unidos.

"Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado", declaró Greer.

Afirmó que el Congreso de Estados Unidos también se encuentra con la necesidad de fortalecer dichas legislaciones.

"De manera similar, he escuchado también de personas en el Congreso sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo", advirtió.

También enfatizó que existen puntos que se consideran importantes, como la política comercial del Gobierno de Trump, el cual busca aumentar la inversión foránea en sectores como el automotriz.

Se prevé que el funcionario se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo jueves en Palacio Nacional.