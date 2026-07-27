Economía anticipa aranceles de EUA por “sobrecapacidad"

El gobierno mexicano prevé que Washington anuncie nuevas tarifas durante los primeros días de agosto, por lo que las negociarán en septiembre

En cuestión de días, Estados Unidos podría anunciar una nueva serie de aranceles, pero ahora por “sobrecapacidad de producción” en México, con lo que dicho país reacomodará su política en este tema, adelantó Marcelo Ebrard.

El secretario de Economía explicó que buscarán conocer el impacto que tendrían en México y sus exportaciones estos gravámenes para llevarlos a la mesa durante la negociación y diálogo que tendrán en septiembre en Washington junto a las autoridades del vecino país.

Investigación mantiene abiertos dos temas

A detalle dijo que esta medida forma parte de la investigación de la Sección 301 y que tiene dos temas abiertos: uno está relacionada con trabajo forzoso y por lo cual ya se anunciaron aranceles del 10% a 12.5% la semana pasada, y la otra con la capacidad excedente en México.

Sin embargo, sobre este segundo punto aún no se tienen más detalles.

Dicha resolución se espera sea dada a conocer para la primera semana de agosto y marcará las condiciones de la siguiente reunión del T-MEC en septiembre.

“A lo mejor vamos a hacer la ronda y vamos a avanzar muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de arancel. Estamos esperando para la primera semana de agosto la 301(investigación de la sección) sobre capacidad excedente en México, y esa va a ser la primera semana de agosto. Entonces, no tendría sentido que hiciéramos una ronda antes de conocer cuál es el sistema de aranceles que estás organizando, porque tú me prometiste que yo iba a tener una posición preferencial”, expresó tras participar en la conmemoración del Día del Tequila.

Ebrard además recalcó que México conserva una posición preferencial frente a otros países porque 85% de sus exportaciones entra a Estados Unidos sin pagar aranceles cuando cumple con las reglas de origen del T-MEC.

Reforzarán estrategia para proteger al tequila

En este marco, el funcionario además dijo que México endurecerá su estrategia comercial para defender al tequila en los mercados internacionales y aplicará medidas recíprocas contra los países que mantengan aranceles o barreras que limiten el acceso de la bebida mexicana.