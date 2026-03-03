Prevé industria de NL impacto si guerra en Irán se extiende

Aunque hasta el momento los efectos de la guerra están siendo controlados en las operaciones de las empresas, la Caintra Nuevo León reconoció que, en el largo plazo, sí podría haber un impacto negativo en los costos logísticos de las compañías.

En rueda de prensa, Jorge Santos Reyna, presidente de la Caintra Nuevo León, explicó que hasta el momento no se cuenta con información de casos o afectaciones entre sus socios.

Sin embargo, reconoció que, si este conflicto bélico se extiende por varias semanas, sí habrá un golpe al bolsillo de las empresas.

Esto debido a que la inflación global se aceleraría y tendrían que absorber estas alzas.

“Ante una situación de inestabilidad geopolítica se generan muchas distorsiones. Hoy por hoy, Nuevo León es un estado industrial y generador. Hasta el momento, no tenemos un dato a corto plazo, pero de extenderse la guerra, sí habrá afectaciones. Solamente en estos días hemos visto cómo subió el precio del petróleo, de US$75 dólares a casi US$100 dólares”, comentó Santos Reyna.

Aunado a ello, dijo que el encarecimiento de los energéticos impactaría directamente en los costos de transporte, insumos y producción en caso de que el conflicto se prolongue, lo que podría traducirse en mayores gastos para las empresas instaladas en la entidad, especialmente aquellas que dependen del comercio exterior y de cadenas de suministro internacionales.

