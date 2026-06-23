Esta agenda del encuentro en territorio estadounidense prevé iniciar con temas militares para posteriormente continuar con cuestiones políticas

Inicio / Internacional / Israel y Líbano se reúnen en Washington tras acuerdo de EUA-Irán

Delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron este martes una nueva ronda de negociaciones de paz en Washington D. C. luego de que Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento que contempla el fin de las hostilidades en el sur del Líbano.

Estas conversaciones podrían prolongarse hasta tres días, según mencionó un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¿Qué temas abordarán Israel y Líbano en estas negociaciones de paz?

Esta agenda del encuentro incluye, en primer lugar, temas militares y, posteriormente, cuestiones políticas.

Sus delegaciones son representadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente. Mientras que el consejero del Departamento de Estado, Dan Holler, actúa como mediador.

Se trata de la quinta ronda de negociaciones que celebran este año en Washington representantes de Israel y del Líbano, países vecinos sin relaciones diplomáticas.

Las hostilidades comenzaron tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, cuando decidieron combatir a la milicia de Hezbolá.

El memorando de entendimiento de la semana pasada entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás incluye el fin de las hostilidades en el Líbano.

Estados Unidos informó el lunes de la creación de un "mecanismo de vigilancia" para garantizar el cumplimiento del alto el fuego en el Líbano, donde se reportó recientemente un ataque que dejó al menos dos personas sin vida.

Israel incumple alto el fuego; mata a dos personas en Líbano

Israel incumplió este martes la tregua acordada el pasado fin de semana con el grupo Hezbolá cuando soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de personas para dejar a dos de ellas sin vida en el sur de Líbano.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria aseguró que "el ataque perpetrado por el enemigo israelí en la ciudad de Nabatieh al Fawqa arrojó un saldo final de dos muertos y un herido".