Proponen dar a NL trato exclusivo con estímulos para combustibles

Nuevo León debe contar con estímulos exclusivos en el consumo de gasolina y diésel al ser uno de los estados con mayor dinamismo, movilidad e impulso a la economía.

De acuerdo con expertos en la materia, esta alternativa debe ser puesta sobre la mesa y considerar la implementación de tales estímulos a los combustibles en algunas rutas específicas.

Esto significa que quienes “pasen por Nuevo León” puedan adquirirlo a un menor costo.

Incluso señalan que la entidad cuenta con un espacio territorial con rumbo hacia Estados Unidos, es decir, la frontera y que puede ser aprovechada para implementar estos incentivos, los cuales harían que el consumo se realice en México y no en el vecino país.

Actualmente Nuevo León es una de las entidades en donde el precio de la gasolina y el diésel es de los más caros.

En el caso de la gasolina regular o Magna el precio por litro de gasolina promedia en $23.65 pesos, en lo referente a la Premium el precio es de $26.07 en promedio, y el de diésel en $24.56 pesos, según datos de la firma PetroIntelligence.

“Entre los distintos estados y regiones, Nuevo León es de los estados con los precios más altos, esto tiene varios elementos como causa, y el primero es que hay pocos estímulos fronterizos en Nuevo León, y a pesar de estar en la frontera tiene pocos municipios con estímulos, tengo entendido que solo es Anáhuac, a diferencia de estados vecinos”, comentó Alejandro Montufar Helú Jiménez, director de la firma PetroIntelligence.

Además, en entrevista con El Horizonte reiteró que “en las rutas de consumidores de diésel, pudiera tener sentido una propuesta que hubiera estímulos por rutas y no solo por zonas, Nuevo León tiene un espacio territorial, que pudiera ser una ruta hacia Estados Unidos que no tiene estímulos y que seguro ocasiona que la gente cargue Estados Unidos y no en Nuevo León; es algo que debería valorar la autoridad para enfocar los estímulos fiscales no solo a regiones o municipios sino a rutas”.

Otro tema que impacta en los precios de la gasolina en Nuevo León es la falta de competencia, lo que hace que en el estado se pague la gasolina Premium más cara.

A la fecha existen 368 imágenes comerciales a nivel nacional y en el estado se han identificado las siguientes: Oxxo Gas, Pemex, Petro Seven, Mobil, BP, Fullok, Power Fuel, Valero y Goodprice.

En opinión de Mauricio González, director de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo(Onexpo) en Nuevo León, el alza en el precio del petróleo y del dólar, en su momento, han influido en el alza que registra el precio de la gasolina.

Comentarios