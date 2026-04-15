Proyectan planta de DeAcero como líder de producción en México

La nueva planta de DeAcero en Ramos Arizpe se perfila para convertirse en la mayor productora de acero del país, con una capacidad comparable a lo que en su momento producía Altos Hornos de México, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Inversión millonaria y capacidad industrial

El edil destacó que el proyecto, que contempla una inversión de 750 millones de dólares, incluye la instalación de hornos eléctricos de gran capacidad que permitirán elevar significativamente la producción industrial en la región.

Señaló que, una vez en operación, la planta alcanzará niveles de producción equivalentes a los de las principales acereras del país, posicionando a Ramos Arizpe como uno de los polos industriales más importantes de México.

Generación de empleo durante construcción

Durante la fase de construcción, el proyecto ha generado una alta demanda de empleo, con picos de hasta 2,500 trabajadores en obra, cifra que actualmente ronda entre 1,500 y 1,800 personas, principalmente en trabajos de infraestructura y montaje.

El director de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Rodríguez, explicó que la planta opera bajo un modelo de expansión tipo “espejo”, lo que permitirá duplicar la capacidad instalada una vez que entre en funcionamiento.

Añadió que la operación del complejo generará más de mil empleos directos en su etapa productiva, además de los empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios.

Inicio de operaciones y tecnología

Se prevé que los primeros procesos de fundición inicien en agosto, consolidando una planta considerada de clase mundial por su capacidad, tecnología y estándares de seguridad.

El alcalde subrayó que, además de la generación de empleo, el proyecto incorpora tecnología más eficiente, con un menor impacto ambiental y un ahorro estimado en consumo energético.

Asimismo, destacó que el municipio mantiene convenios para el suministro de agua tratada a la empresa, lo que permitirá fortalecer la operación industrial y generar ingresos adicionales para la ciudad.

Tanto el alcalde como el director de Fomento Económico coincidieron en que esta inversión refuerza el posicionamiento de Ramos Arizpe como uno de los principales centros industriales del país, en un contexto donde el sector acerero continúa expandiéndose pese a las condiciones del mercado internacional.

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