Reforma judicial traerá menor crecimiento e inversión

La reforma judicial aprobada recientemente, la desaparición de los órganos autónomos que aprobaron los diputados y los cambios constitucionales que pudieran realizarse en el próximo gobierno elevarán la probabilidad de que suba el riesgo invertir en México, advirtió Ernesto O’Farril Santoscoy.

El presidente de la Comisión de Análisis Económico de Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo en conferencia de prensa que las reformas debilitan el marco institucional del país, de la economía mexicana y por lo tanto desalientan la inversión privada tanto extranjera como nacional, lo que puede llevar a un menor crecimiento.

“Lo más preocupante es que no es el único problema que se tiene, si no que hay problemas importantes que resolver, simplemente el déficit fiscal (...) el compromiso de la Secretaría de Hacienda de reducir el déficit fiscal del 6% al 3%(del Producto Interno Bruto), lo cual pudiera en este entorno en el que la desconfianza se incrementa, generar estancamiento económico”, declaró.

A su vez dijo que generaría un entorno en el que difícilmente se pueda recaudar más para bajar el déficit fiscal, y esto combinado con la debilidad en las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacen que el entorno sobre la calificación de riesgo de la deuda soberana pueda tener afectaciones.

“No estamos diciendo que le vayan a quitar el grado de inversión a México el día de mañana, pero la trayectoria que estamos observando en los acontecimientos y la problemática conjunta haría que las probabilidades al futuro de que vaya degradándose la calificación de riesgo soberano sean cada vez mayores”, comentó.

Al perder grado de inversión, detalló O’Farril, no solo se incrementa el costo de financiamiento del país, si no que adicionalmente México tiene una circunstancia en la que hay cerca de $100,000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior, que no son capitales “golondrinos”, que se pueden salir del país rápidamente.

“De salir estos recursos, habría una demanda fuertísima de dólares o un disparo de las tasas de interés porque los precios de los bonos en pesos mexicanos se caerían y adicionalmente habría una disminución importante de las reservas internacionales".

