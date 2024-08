Regreso a clases 'saldrá más caro'; productos suben hasta 150%

Prepárese, en Nuevo León, este año el regreso a clases le “saldrá más caro” ante la escalada de precios que ya presentan los artículos escolares que más se demandan durante la temporada.

Los repuntes en algunos casos son bastante considerables, incluso por encima del 100%, por lo que los expertos advierten que este retorno a las aulas, programado para el próximo 26 de agosto implicará un gasto mayor por parte de los padres de familia.

Por ejemplo, a través de un análisis realizado por El Horizonte con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se observa que uno de los aumentos más pronunciados lo registran los juegos de geometría, ya que mientras que en 2023 se comercializaban en promedio de $25 pesos, hoy ya se venden en $64 pesos, un alza de 156 por ciento.

Otro producto, y que además es uno de los más demandados son los cuadernos o libretas profesionales, los cuales hace un año se vendían en $19 pesos (la pieza) y ahora ya promedian en $34 pesos, lo que significa un alza de 80 por ciento.

Las tijeras y el diccionario también figuran en la lista: las primeras costaban $17 pesos hace un año y ahora su valor subió a $22 pesos, un aumento de 30%; en tanto que el segundo pasó de $50 a $64 pesos, un incremento de 28 por ciento.

La mochila que es uno de los artículos vitales no se quedó atrás, ya que en 2023 se vendía en un promedio de $500 pesos, y ahora se vende en $600 pesos, un alza de 20% de un año a otro.

A la lista se suman los sacapuntas y los colores de madera que ahora saldrán un 19% y 13% más caros, al pasar de $6 a $17 pesos y de $53 a $60 pesos, respectivamente.

“En los estudios que hemos hecho se habla de un incremento bastante importante en los precios de los artículos escolares que están pidiendo en las escuelas. Un juego de geometría se incrementó hasta un 156% al pasar de $25 pesos a $64 pesos, el cuaderno de libreta profesional de $19 a $64, un incremento de 80%”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, en entrevista con El Horizonte

A dos semanas del retorno a clases, los expertos prevén que este fin de semana y el próximo habrá compras de pánico por parte de los consumidores, quienes incluso tendrán que esperar el pago quincenal para poder cumplir con este compromiso.

Uno de los factores que más influye en este escenario es la inflación en México, y la cual ya acaricia el 6%, según datos al cierre de julio.

“Aconsejamos tomarle tiempo al tiempo y buscar donde encontrar los mejores precios, y volvemos a sugerir que sean compras graduales…y reciclar útiles”, añadió Rivera

Haga su “guardadito”

Con el regreso a clases, los siguientes días serán cruciales para la economía de los hogares mexicanos, que sin duda deberán hacer un “guardadito” para cubrir la serie de gastos que implica esta temporada.

Esto principalmente debido a las compras que se harán de útiles escolares y de algunos otros complementos, en donde además se incluye el pago de colegiaturas.

Según estimaciones, lo que se prevé es que por cada alumno de educación básica, cada padre de familia realice un desembolso de $9,000 pesos, monto en el que se considera lo que se gastará para útiles escolares, pero también en otros rubros como zapatos, tenis y uniformes.

En mercados como Nuevo León, la temporada escolar genera un incremento de hasta el 20% en negocios con giros como papelerías o mercerías, donde lo que más se vende son las libretas, las mochilas y material para manualidades o trabajos especiales.

Organice sus compras y compare precios

De cara al regreso a clases, los padres de familia deben de cumplir con “una de las tareas principales”: la planeación y compra inteligente de útiles escolares.

Y es que, la odisea de encontrar los mejores artículos para este retorno a las aulas puede convertirse en todo un éxito si decides seguir diversas recomendaciones.

Por ejemplo, si como padre de familia no planeas u organizas estas compras, también corres el riesgo de que la adquisición de tus productos no sea como lo esperabas o que incluso el dinero no te rinda o sea suficiente.

Los expertos afirman antes de comprar los útiles escolares verifiques “lo que ya se tiene en casa”, ya que puedes encontrar algunos artículos en buen estado que todavía pueden utilizarse en el ciclo que viene.

Desde luego también debe contemplarse un presupuesto, y hacer una lista en orden de precio, es decir, de mayor a menor, de todo lo que necesitas comprar. Además, también sugieren que antes adquirir algún producto debes investigar y comparar precios y calidad.





