Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T082513_472_5424b9b051
Escena

Zootopia 2 arrasa en taquilla y roza los 1000 millones

Zootopia 2 alcanza 915.8 millones en dos semanas y se acerca al billón, mientras Five Nights at Freddy’s 2 y Wicked destacan en la cartelera mundial

  • 08
  • Diciembre
    2025

Tras solo dos fines de semana en cartelera, Zootopia 2 de Disney suma 915.8 millones de dólares a nivel mundial, impulsada por 695.3 millones provenientes del mercado internacional.

Las proyecciones indican que la película superará la marca de los 1000 millones la próxima semana.

Nuevos hitos y récords internacionales

El filme dirigido por Jared Bush y Byron Howard continúa rompiendo marcas. Con los resultados de este fin de semana, se posiciona como el tercer mayor estreno global de Hollywood en 2025 y el primero en taquilla internacional.

En China, donde ya acumula 430.4 millones de dólares, se convirtió en la segunda película de estudio más taquillera de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame.

Japón debutó en el número uno con 12.3 millones, el segundo mejor estreno histórico para una producción de Hollywood, únicamente superado por Frozen 2.

En 52 mercados, las ganancias del segundo fin de semana alcanzaron 219 millones de dólares, con una caída global del 40 % y resultados positivos en Vietnam (+45 %), Taiwán (+13 %) y fuertes desempeños en Brasil, Alemania, Francia, Corea, Australia y México.

Supera a la primera entrega en múltiples países

Zootopia 2 ya superó la taquilla total de la original en China, Corea, México, Brasil y otros territorios como Polonia, Egipto, Turquía, India, Indonesia y Colombia.

MV5BOWNmZGQ0OTktMDIyZS00YjJkLTg5MTEtZTk2NGM4NTM5MDE2XkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg

Sus cinco mercados principales hasta ahora son China (430.4 M), Francia (27.3 M), Corea (25.6 M), México (18.6 M) y Alemania (16.2 M). En Imax, acumula 49.2 millones de dólares.

El éxito de Z2 impulsó a Disney a superar los 5,102 millones de dólares en la taquilla mundial del año, siendo el único estudio en lograr esta cifra en 2025 y el único en hacerlo en años consecutivos desde 2018.

Five Nights at Freddy’s 2 sorprende con un debut sólido

La secuela de Universal/Blumhouse recaudó 109.1 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana.

De ellos, 46.1 millones provienen de 76 mercados internacionales, superando a Final Destination Bloodlines, Annabelle Comes Home y duplicando a Smile 2.

EH UNA FOTO - 2025-12-07T141352.580.jpg

México, principal mercado del primer filme, debutó con 6.9 millones, logrando el segundo estreno de terror más alto del año y uno de los mayores en la historia de Blumhouse.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

angela_aguilar_vestido_68c197ea14
Ángela Aguilar no descarta debutar como actriz
escena_johnson_wen_lady_gaga_australia_63bddaf5e8
Expulsan a Johnson Wen de concierto de Lady Gaga en Australia
G2_Ts_Gvi_XUA_Afe_Ic_1_eb4c96e696
Taylor Swift lidera Billboard 200 de fin de año 2025
publicidad

Últimas Noticias

AP_25344040110852_989a7577c3
Demócratas ganan alcaldía de Miami después de casi tres décadas
angela_aguilar_vestido_68c197ea14
Ángela Aguilar no descarta debutar como actriz
G3ll_Lbu_Wo_A_Ase_Od_32ad56a21b
Atlante regresará a Primera División tras 12 años
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×