Zootopia 2 arrasa en taquilla y roza los 1000 millones

Tras solo dos fines de semana en cartelera, Zootopia 2 de Disney suma 915.8 millones de dólares a nivel mundial, impulsada por 695.3 millones provenientes del mercado internacional.

Las proyecciones indican que la película superará la marca de los 1000 millones la próxima semana.

Nuevos hitos y récords internacionales

El filme dirigido por Jared Bush y Byron Howard continúa rompiendo marcas. Con los resultados de este fin de semana, se posiciona como el tercer mayor estreno global de Hollywood en 2025 y el primero en taquilla internacional.

En China, donde ya acumula 430.4 millones de dólares, se convirtió en la segunda película de estudio más taquillera de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame.

Japón debutó en el número uno con 12.3 millones, el segundo mejor estreno histórico para una producción de Hollywood, únicamente superado por Frozen 2.

En 52 mercados, las ganancias del segundo fin de semana alcanzaron 219 millones de dólares, con una caída global del 40 % y resultados positivos en Vietnam (+45 %), Taiwán (+13 %) y fuertes desempeños en Brasil, Alemania, Francia, Corea, Australia y México.

Supera a la primera entrega en múltiples países

Zootopia 2 ya superó la taquilla total de la original en China, Corea, México, Brasil y otros territorios como Polonia, Egipto, Turquía, India, Indonesia y Colombia.

Sus cinco mercados principales hasta ahora son China (430.4 M), Francia (27.3 M), Corea (25.6 M), México (18.6 M) y Alemania (16.2 M). En Imax, acumula 49.2 millones de dólares.

El éxito de Z2 impulsó a Disney a superar los 5,102 millones de dólares en la taquilla mundial del año, siendo el único estudio en lograr esta cifra en 2025 y el único en hacerlo en años consecutivos desde 2018.

La secuela de Universal/Blumhouse recaudó 109.1 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana.

De ellos, 46.1 millones provienen de 76 mercados internacionales, superando a Final Destination Bloodlines, Annabelle Comes Home y duplicando a Smile 2.

México, principal mercado del primer filme, debutó con 6.9 millones, logrando el segundo estreno de terror más alto del año y uno de los mayores en la historia de Blumhouse.

Comentarios