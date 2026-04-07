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Tamaulipas

Roza Tamaulipas el 100% de cumplimiento en certificación policial

Estas acciones colocan a la entidad entre los primeros cuatro estados con mayor índice de obtención del Certificado Único Policial, con 98.8% cumplido

  • 07
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que con una inversión superior a los 567 millones de pesos en equipamiento y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera, el estado coloca este rubro como uno de los ejes prioritarios de la administración estatal. 

Pancardo Escudero, refirió que estas acciones colocan a la entidad entre los primeros cuatro estados con mayor índice de obtención del Certificado Único Policial (CUP), con un 98.8% de cumplimiento.

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“El apoyo presupuestal estructural de la administración ha permitido brindar el servicio de seguridad que requiere y demanda la sociedad tamaulipeca, a fin de generar condiciones de paz y seguridad”, señaló. 

Además del fortalecimiento de las capacidades operativas de la Guardia Estatal, mencionó que se mejoraron los avances en el Sistema Penitenciario. También se mejoró el equipamiento con tecnología para reforzar la seguridad y se dotó a la institución con más de 4,500 uniformes, pares de calzado y ropa de cama.


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