Se coloca NL en top de ventas de autos híbridos y eléctricos 

El ranking lo encabezan la Ciudad de México con 69,719 unidades y el Estado de México con 37,779 vehículos vendidos durante lo que va del sexenio federal actual

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Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en la venta de vehículos híbridos y eléctricos con 28,485 unidades acumuladas durante lo que va del sexenio encabezado por Claudia Sheinbaum.

Con esa cifra, la entidad solo se encuentra por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, y junto a este par de entidades, forma parte del bloque que concentra el 49% de las ventas nacionales de este tipo de automóviles, y que en total sumaron 280,300 vehículos.

El dato aparece en el reporte Autos Eléctricos en México, ganando terreno en ventas, publicado en junio de 2026 por TResearch dentro de la serie “Así va la economía”.

El documento fue elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la venta de vehículos ligeros y presenta los registros desglosados por entidad federativa.

La Ciudad de México encabeza la clasificación con 69,719 unidades, seguida del Estado de México con 37,779 y Nuevo León con 28,485.

Jalisco aparece en cuarto lugar con 23,416 vehículos, alrededor de 5,000 unidades menos que Nuevo León.

Primer semestre del año

En una medición distinta, correspondiente exclusivamente al primer semestre de 2026, el reporte señala que en México se vendieron 95,037 vehículos híbridos y eléctricos, los cuales representaron el 12.6% de los 754,518 automóviles comercializados en el país durante ese periodo.

La participación de estas tecnologías ha crecido de manera sostenida y, para muestra, es que en 2025 representaron el 9.7% de las ventas nacionales, en 2024 alcanzaron el 8.3% y en 2016 apenas significaban el 0.5% del mercado.

El reporte también muestra la distancia entre las entidades: mientras Nuevo León se mantiene en el tercer puesto nacional con 28,485 unidades, Nayarit aparece al final de la clasificación con 595 registros.