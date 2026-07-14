Vuelven a senda positiva ventas de vehículos pesados

Durante junio se registró la comercialización de 3,194 unidades, equivalente a 119 vehículos más que en igual mes de 2025

La venta al menudeo de vehículos pesados nuevos retomó el crecimiento en junio al registrar un avance anual de 3.9%, con la comercialización de 3,194 unidades, equivalente a 119 vehículos más que en el mismo mes de 2025, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, durante la conferencia de prensa conjunta con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Cristina Vázquez Ruiz, coordinadora de Estudios Económicos de la AMDA, señaló que, “aunque el resultado puso fin a 17 meses consecutivos de caídas, el mercado aún se mantiene por debajo de los niveles prepandemia”.

"Durante el mes en cuestión, el segmento de carga y sus clases observaron crecimiento, mientras que en el segmento de pasajeros persiste la reducción en ventas", puntualizó.

Asimismo, explicó que, excluyendo los 129 autobuses foráneos comercializados directamente por las armadoras, las ventas ascendieron a 3,065 unidades, cifra 6.4% inferior al pronóstico de la AMDA, que estimaba 3,274 unidades, es decir, 209 vehículos menos de lo previsto.

Pese al avance de junio, en el acumulado de enero a junio la comercialización mantiene una tendencia negativa, con 16,072 vehículos pesados vendidos, lo que representa una disminución de 4,481 unidades, equivalente a una caída anual de 21.8 por ciento.

Ante este panorama, la AMDA mantiene su previsión de cerrar 2026 con 38,216 unidades comercializadas, sin considerar autobuses foráneos, lo que implicaría una variación anual de -0.3 por ciento.