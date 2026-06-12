Se convierte Elon Musk en el primer billonario en el mundo

El patrimonio de Elon Musk alcanzó una nueva dimensión tras la salida a bolsa de SpaceX, una operación que superó ampliamente el récord establecido por Saudi Aramco en 2019 y que consolidó al empresario como la persona más rica del planeta.

De acuerdo con las estimaciones más recientes, la fortuna del fundador de Tesla y SpaceX asciende a 1.05 billones de dólares, una cifra que lo coloca en una categoría prácticamente sin precedentes dentro de la historia empresarial moderna.

Una riqueza difícil de dimensionar

Para comprender la magnitud de esta fortuna, basta compararla con la de otros multimillonarios. El patrimonio de Musk supera por más de tres veces al de Larry Page, cofundador de Google y considerado actualmente la segunda persona más rica del mundo, con aproximadamente 304 mil millones de dólares.

La cifra también equivale, de manera aproximada, al Producto Interno Bruto anual de Suiza, una de las economías más desarrolladas del mundo. Además, si los 14 hijos de Musk heredaran partes iguales de su patrimonio, cada uno contaría con una fortuna suficiente para figurar entre las personas más ricas del planeta.

SpaceX impulsa el crecimiento de Musk

El crecimiento patrimonial del empresario ha estado ligado al desempeño de sus compañías. Primero fue Tesla, cuya valoración convirtió a Musk en el hombre más rico del mundo. Posteriormente, SpaceX elevó aún más su riqueza gracias al creciente interés de inversionistas por participar en la empresa aeroespacial.

Hace menos de una década, superar los 100 mil millones de dólares era considerado un logro excepcional. Hoy, Musk ha llevado ese récord a una escala que redefine los límites de la riqueza global.

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