Sector automotriz representa 22% del intercambio del T-MEC

La cooperación entre México y Estados Unidos debe ser vital para el crecimiento de ambos países, y dentro del sector automotriz no es la excepción.

Incluso, las automotrices de Estados Unidos requieren de México para ser competitivas frente a otros bloques, afirmó la Secretaría de Economía.

Y es que, el comercio automotriz representa el 22% del total de intercambios que se realizan bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo recientemente en Detroit con el objetivo de reforzar la colaboración de México con la industria automotriz estadounidense, considerado un sector clave de la economía integrada de América del Norte.

El funcionario federal tuvo una participación en el foro “Driving Shared Properity: The Critical Role of Open Trade in the Auto Industry”, organizado por la Detroit Regional Chamber, en el que intervinieron 50 CEO´s, CFO´s y COO´s de empresas globales de movilidad ubicadas en el sudeste de Michigan y el área de Windsor, Canadá, que además cuentan con operaciones en México.

Aunado a ello resaltó que durante el T-MEC negociado en la administración Trump ha sido un éxito rotundo, trayendo prosperidad a los tres países.

“Las grandes empresas automotrices de Estados Unidos requieren a México para ser competitivas frente a otros bloques”, aseveró.

Cabe mencionar que la Cámara regional de Detroit actúa como voz de las empresas en la región del sudeste de Michigan en 11 condados, con la misión de fomentar un entorno favorable a las empresas y proporcionando valor a los miembros.

La institución también ejecuta la asociación de clústeres de movilidad y automoción a nivel estatal.

Posteriormente, el secretario de Economía asistió a las instalaciones de APTI- Delphi Corporation, para reunirse con Kevin Clark y Tim Seitz, con quienes realizó un recorrido por el AptivTechnical Center, donde se desarrollan procesos para la ingeniería de los vehículos, que van desde la generación del diseño hasta pruebas.

Ebrard interactuó con ingenieros mexicanos que estudiaron en México y ahora laboran en la industria de autos y autopartes en Michigan y destacó que la comunidad mexicana en Detroit es una fuerza transformadora que impulsa la innovación, la economía y la cultura de la ciudad.

Inversión extranjera no se queda atrás

Para 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector autopartes de México sumará $2,700 millones de dólares.

La cifra será casi 6% mayor con relación a los $2,550 millones de dólares esperados para 2024, indicó Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Explicó que esto ocurrirá pese a la a coyuntura económica y global complicada, y el tema de entrada de un nuevo gobierno de Estados Unidos.

El nearshoring incluso seguirá siendo un catalizador durante este año, destacó.

“En inversión extranjera directa podemos observar que al tercer trimestre de 2024 se alcanzó el pronóstico que teníamos de $2,302 millones de dólares, un 18% más con respecto al tercer trimestre de 2023. No se perderá el dinamismo de la inversión (en sector automotriz) y esperamos superar los $2,700 millones de dólares”, aseveró.

A su vez, Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dijo que estas buenas proyecciones para el sector también se reflejan en la recuperación de capacidad instalada de las plantas automotrices, lo cual es evidente y habla de una recuperación.

“Hay muy buenas expectativas para este año”, subrayó.

