Sector privado de NL llama a poner fin a 'pleitos políticos'

El sector privado de Nuevo León exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo a ponerle fin a la confrontación política que hoy protagonizan, pues dicha situación está afectando la atención que merecen las problemáticas que aquejan a la comunidad regiomontana, como la seguridad y la movilidad.

En una postura conjunta, la Cámara Nacional de Comercio(Canaco) Monterrey, la Cámara de la Industria de la Transformación(Caintra) Nuevo León, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Nuevo León, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda(Canadevi) Nuevo León, la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi) Nuevo León y el Consejo Cívico, afirmaron que el estado “ tiene prácticamente un año enfrascado en una confrontación política”

En ese sentido señalaron: compartimos la preocupación de la comunidad que desea que su calidad de vida no se vea perjudicada a raíz del desgaste en debates poco productivos entre los poderes de gobierno, que están muy lejos de aportar para resolver los grandes retos que enfrenta el estado.

Al respecto, Fernando Canales Stelzer, presidente de Canaco Monterrey comentó que “desafortunadamente, de pasar de un pleito político a una guerra política, los únicos que perdemos somos los neoloneses; nosotros como cámaras insistiremos exigiendo resultados concretos en el tema del fiscal, el tema de seguridad nos preocupa a todo el mundo”,

A través del posicionamiento, los organismos además agregaron que lo que la ciudadanía espera de sus servidores públicos acciones en función a lo que conviene al estado y sus habitantes, trabajando a través del fortalecimiento y no el debilitamiento de las instituciones.

'Nuevo León vive una oportunidad histórica de crecimiento, que no se podrá concretar si no colaboramos todos y todas en resolver las grandes problemáticas antes mencionadas, y si no tenemos la madurez, voluntad y capacidad, anteponiendo los intereses colectivos sobre cualquier otro.