Subirán 30% los precios de refrescos por IEPS

El incremento de impuestos a los refrescos ha provocado que solo en diez meses su precio reporte un alza de 3.3% y todo apunta a que las alzas continuarán en los siguientes meses, logrando que en algunos casos se dispare poco más de 30 por ciento.

Y es que, con el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de $3.0818 pesos por litro aprobado en el seno legislativo, el precio al consumidor podría dispararse hasta $7 pesos más a partir del próximo año, anticiparon expertos.

En un análisis realizado para El Horizonte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) refiere que, mientras que en enero, la presentación de refresco de 600 mililitros costaba $20.89 pesos, para octubre ascendió a $21.58 pesos, un alza de 3.3 por ciento.

La estimación es que, con el IEPS aprobado para el 2026, el precio pueda llegar a alcanzar los $28.50 pesos; esto es un alza de 32% con respecto al precio actual.

“A la hora de pasar la corrida comercial y de que llegue al consumidor final, dependiendo de la presentación, puede ser un incremento de $7 pesos en algunas presentaciones”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

El líder de los pequeños comerciantes rechazó de forma rotunda la medida aprobada por los diputados federales, asegurando que con ello, además de afectar la economía familiar, se impacta a más de 60,000 negocios en el país y se pone en riesgo a cerca de 120,000 empleos.

Los refrescos representan al menos el 20% de las ventas de los negocios.

Como ejemplo, mencionó que en el caso de entidades como Nuevo León, el costo se ha mantenido a un precio constante de entre $20.00 y $21.00 pesos, en su presentación de 600 mililitros.

Cabe recordar que el alza del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) está incluida en la Ley de Ingresos 2026.

Actualmente, el IEPS para refrescos es de $1.6451 pesos por litro, pero con el nuevo Paquete Económico para 2026 se propuso un incremento a $3.0818 pesos por litro, lo que representa un aumento de 87 por ciento.

Este cambio se justifica bajo la premisa del gobierno de México de que el aumento del impuesto desincentivará el consumo de productos perjudiciales para la salud.

Comerciantes sin voz ni voto

El sector comercio en pequeño dijo que, pese a los esfuerzos que hicieron por dar reversa a la medida de incremento al IEPS, su voz no fue tomada en cuenta por los diputados federales.

“No estamos de acuerdo con esto, la Cámara de Diputados nos dejó caer el dardo venenoso, hicimos de todo para frenarlo y al final del día nos batearon”, expresó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Dijo que, derivado de este aumento, la cadena logística también se encarecerá, además de que podrían acelerarse los despidos en el sector.

