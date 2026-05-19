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Internacional

Subirán precios de ferrys en NY por llegada del verano y Mundial

NYC Ferry aumentará frecuencias y operará embarcaciones más grandes ante el alza de visitantes por verano y eventos deportivos

  • 19
  • Mayo
    2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes una ampliación en el servicio de NYC Ferry ante la llegada del verano y la celebración del Mundial, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y facilitar el traslado de pasajeros.

Como parte de esta estrategia, comenzarán a operar ferris más grandes y con mayor frecuencia en las rutas de mayor demanda, especialmente durante fines de semana y periodos de alta afluencia. De acuerdo con el alcalde, el plan busca que los usuarios “pasen menos tiempo esperando y más tiempo disfrutando de la ciudad”.

Además, fueron presentadas cinco nuevas embarcaciones decoradas con imágenes inspiradas en la Copa Mundial. Los ferris ya comenzaron a recorrer el puerto de Nueva York y permanecerán en servicio hasta el próximo 13 de septiembre.

Entre las novedades también destaca la posibilidad de reservar asientos para los viajes hacia Rockaway Beach, así como la ampliación del servicio de autobuses en esa ruta.

El director ejecutivo de NYC Ferry, James Wong, señaló que eventos como el Mundial, la regata Sail4th 250 y la temporada alta de playas incrementarán el flujo de visitantes, por lo que el sistema contará con un servicio más frecuente para facilitar la movilidad en la ciudad.

Actualmente, el sistema de ferry de Nueva York opera 38 embarcaciones distribuidas en seis rutas y 25 muelles a lo largo de 70 millas náuticas, consolidándose como la mayor flota de transbordadores de pasajeros en Estados Unidos.


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