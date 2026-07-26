Hacienda informó que la gasolina regular contará con un estímulo del 38.18% del IEPS, con lo que los usuarios pagarán $4.14 pesos por litro de impuesto

Inicio / Finanzas / Subsidios para combustibles en México alcanzan montos más altos

Los subsidios que aplica el Gobierno de México a los combustibles alcanzaron de los niveles más altos desde que se reactivaron estas ayudas, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó los estímulos fiscales para gasolinas y diésel durante la última semana de julio.

Diésel recibe el mayor estímulo fiscal

De acuerdo con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 25 al 31 de julio de 2026 la federación cubrirá el 71.58% del estímulo fiscal correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del diésel, por lo que los consumidores pagarán únicamente $2.09 pesos por litro de este gravamen.

El apoyo al diésel busca reducir el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo, un factor que ha presionado el costo de los combustibles tras el conflicto bélico en Medio Oriente.

Además, este energético es utilizado en sectores como transporte de mercancías, pasajeros, construcción y generación de energía.

Aumenta el apoyo para gasolinas regular y Premium

Por su parte, Hacienda informó que la gasolina regular contará con un estímulo del 38.18% del IEPS, con lo que los usuarios pagarán $4.14 pesos por litro de impuesto.

Mientras que la gasolina Premium incrementó su apoyo de 8.23% a 30.06%, reduciendo el pago del gravamen a $3.95 pesos por litro.

Estaciones participan en acuerdo voluntario de precios

Asimismo, el Gobierno federal señaló que el 84% de las estaciones del país ya participan en el acuerdo voluntario para mantener el precio del diésel por debajo de los $27 pesos y la gasolina regular menor a $24 pesos por litro.