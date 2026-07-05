Hacienda vuelve a subir subsidios a gasolina y diésel

El subsidio al diésel aumentó de 14.63% a 17.85%, con un apoyo de $1.31 pesos por litro y una cuota del IEPS de $6.04 pesos por litro

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó nuevamente los estímulos fiscales aplicables a la gasolina Magna y al diésel para la semana del 4 al 10 de julio, mientras que la gasolina Premium permanecerá sin subsidio por otro periodo consecutivo, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el caso de la gasolina Magna, el estímulo fiscal pasó de 8.73% a 10.62%, equivalente a un apoyo de $0.71 pesos por litro, por lo que los automovilistas pagarán una cuota de $5.98 pesos por litro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Por su parte, el subsidio al diésel aumentó de 14.63% a 17.85%, con un apoyo de $1.31 pesos por litro y una cuota de IEPS de $6.04 pesos por litro.

En contraste, la gasolina Premium continuará sin recibir estímulo fiscal, por lo que los consumidores deberán cubrir la totalidad del IEPS, equivalente a $5.65 pesos por litro.

Asimismo, el DOF establece que no habrá estímulos complementarios para ninguno de los tres combustibles durante este periodo.

De acuerdo con la SHCP, el ajuste forma parte del esquema semanal mediante el cual se modifican los estímulos fiscales para amortiguar las variaciones en los costos de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

En el caso del diésel, el apoyo busca contener presiones sobre los costos del transporte de carga y pasajeros, uno de los factores con mayor incidencia en la inflación.