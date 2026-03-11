Apostarán a reactivar subsidios para amortiguar alza en gasolina

Con el escenario que se vive con el alza en el precio de la gasolina en México, los expertos anticipan una posible reactivación de subsidios para amortiguar el golpe al bolsillo de los consumidores, deteniendo el alza de dicho combustible; sin embargo, esto también traería otro efecto: una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

No obstante, también anticipan que esa maniobra será positiva para el país, ya que aunque existan menores recursos recaudados, México lo compensará al vender petróleo más caro.

Los datos arrojan que, en el último año, la recaudación por IEPS a gasolina y diésel sumó cerca de $450,000 millones de pesos, alcanzando su nivel más alto desde 2016 por el retiro de estímulos.

Según se informó, el monto registrado en 2025 representó alrededor del 70% del total que se obtiene por este impuesto.

En entrevista con El Horizonte, Mauricio González, directivo de ABC Energía y de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Nuevo León, destacó que el uso de estos recursos generalmente van al presupuesto del gobierno y se destina a obras como carreteras.

“En 2025, a nivel nacional, de IEPS fueron $677,000 millones de pesos, y fueron cerca de $450,000 millones de gasolina y diesel, ósea el 66 por ciento.

Si sube el precio del barril, ganamos más dinero porque vamos a exportar más caro; nos damos el lujo de cobrar menos IEPS en México al consumidor, al pueblo de México”, explicó.

Por su parte, Alejandro Montufar, director ejecutivo de PetroIntelligence, dijo que esperan que “el próximo viernes se activen (los subsidios) y, por lo tanto, se afecten los recursos públicos”.

Esa proyección la mantienen incluso si prevalecen los niveles de $80 dólares en el precio del barril de petróleo.

“Estamos esperando la activación de estímulos el viernes, y por lo tanto, menor recaudación. Recordemos que el gobierno, a través de los estímulos, decide sacrificar recursos para compensar el aumento derivado de incrementos globales”, comentó.

Cabe mencionar que la recaudación del IEPS aplicado a gasolinas y diésel en México ha experimentado una volatilidad extrema en los últimos años debido a la política de estímulos fiscales utilizada para controlar el precio al consumidor.

Este martes, El Horizonte publicó que los precios de la gasolina ya comienzan a “moverse” al alza ante un aumento en el precio del petróleo ante el conflicto que se registra en Medio Oriente.

A partir del 1 de enero de 2026, el IEPS en México aumentó a $6.7001 pesos por litro para la gasolina Magna (regular) y $5.6579 pesos por litro para la Premium (mayor a 91 octanos). En tanto que el diésel tiene una cuota de $7.3634 pesos por litro.

Cada viernes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cambia esa cuota. Actualmente, se pagan el 100% del IEPS, es decir, sin subsidio por parte del gobierno.

Ebrard ve margen para contener aumento y evitar presión inflacionaria

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que, por ahora, un eventual aumento en el precio de la gasolina no se perfila como una presión inmediata para la inflación en México, debido a que el país tiene una mayor capacidad de producción y una menor dependencia de las importaciones de combustibles.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, explicó que México se encuentra en una condición más favorable que en años anteriores, luego de la compra de una refinería en Texas y de la inversión realizada en Dos Bocas, lo que ha permitido producir más gasolinas y contar con una mayor autonomía energética.

En su planteamiento, ese nuevo escenario reduce el riesgo de que un choque externo obligue de manera inmediata a trasladar un aumento al precio interno de los combustibles, con el consiguiente efecto inflacionario.

“Quizás hace ocho años te diría: ‘híjole, mañana tenemos que subir el precio’. Pero no es el caso”, afirmó

