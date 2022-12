Tarea pendiente en Nuevo León: aún no se recupera empleo

La industria restaurantera es una de las más afectadas, con un saldo pendiente de -4,447 puestos, con relación a como estaba previo a la pandemia.

Aún y cuando la generación de empleos en el año supera los 110,000 en el año y que se han conseguido 130,262 nuevos puestos de trabajo de febrero de 2020 a septiembre, en Nuevo León hay algunos sectores que aún no se han recuperado al 100% en este tema.

La “tarea pendiente” se encuentra en un total de 20 subsectores económicos que siguen sin recuperar el empleo que tenían previo a la pandemia, destacó en un análisis la Coparmex Nuevo León.

La industria restaurantera es una de las más afectadas, con un saldo pendiente de -4,447 puestos.

Otro es el de servicios personales para el hogar y diversos, que aún no logra recuperar.

-3,001 empleos, así como el de compraventa de inmuebles y artículos diversos, que todavía debe integrar 2,435 puestos a sus filas.

“Hay subsectores que no han podido alcanzar los niveles de empleo formal que tenían a inicios de 2020.

Uno es el de preparación y servicios de alimentos y bebidas, el de elaboración de bebidas, el de servicios personales para el hogar y diversos, el de compraventa de inmuebles y artículos diversos, entre otros, que continúan sin recuperar los empleos perdidos”, aseveró.

En su análisis, la Coparmex aclara que aunque el subsector de servicios profesionales y técnicos es el que tiene el peor saldo neto negativo, de -30,425 este es debido en gran parte a la reforma laboral en materia de subcontratación.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, explicó que a pesar de la recuperación económica que ha registrado el estado, las familias padecen este año nuevas variables macroeconómicos como una elevada tasa de inflación que impide la recuperación de todos los sectores productivos.

“Es una pena que la industria restaurantera (formal) del estado no haya logrado aún recuperar el empleo que tenían (previo a la pandemia), pero es cierto que este año hemos sufrido una alta inflación que a las familias no hace pensar dos veces si acudimos o no a un restaurante.

Por otro lado, cuando las empresas enfrentan crisis, como la que padecimos en 2020, son también oportunidades para identificar áreas de oportunidad, de eficientar procesos por lo que no podría haber sectores que reduzcan sus niveles de empleo”, añadió.