Tercera ronda del T-MEC pone la mira en acero y autos

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que las reuniones también abordarán temas como seguridad económica

La tercera ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC se llevará a cabo del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, con una agenda centrada en los sectores de acero, aluminio, automotriz, agricultura y servicios, en un contexto en el que México buscará reducir el impacto de los aranceles que afectan a industrias clave.

Acero y sector automotriz estarán en la agenda

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que las reuniones también abordarán temas como seguridad económica, empleo, servicios de pago electrónico y la eliminación de lagunas legales en el tratado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que espera "seguir avanzando para asegurar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadunidenses de todos los tamaños", además de evitar que países no signatarios obtengan ventajas indebidas.

Por otra parte, la USTR destacó avances de México en materia de facilitación comercial, propiedad intelectual, controles de exportación y modernización aduanera, al señalar que estos cambios han permitido atender parte de las barreras comerciales identificadas por Estados Unidos.

Greer también reconoció el trabajo realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su equipo durante el proceso.

México buscará moderar los aranceles sectoriales

De acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base, “para México será prioritario que la revisión del T-MEC permita disminuir o moderar los aranceles sectoriales que actualmente afectan a la industria manufacturera y a las exportaciones de sectores estratégicos como el automotriz y el siderúrgico”, por lo que el resultado de las conversaciones será seguido de cerca por el sector empresarial.