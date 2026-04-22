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Finanzas

BMV avanza marginalmente y se ubica en 68,836 puntos

El mercado accionario mexicano suma su tercera ganancia en cuatro sesiones, en línea con un entorno global mixto y avances en Estados Unidos

  • 22
  • Abril
    2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un ligero avance de 0.04 %, llevando a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a cerrar en 68,836.92 unidades.

El comportamiento del mercado se dio en una jornada de resultados mixtos a nivel global, con un sesgo positivo en los principales índices de Estados Unidos, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Siller destacó que el IPC logró encadenar ganancias en tres de las últimas cuatro sesiones, reflejando una tendencia de recuperación moderada en el mercado local.

Balance del año y desempeño empresarial

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico en Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de esta jornada el rendimiento acumulado del IPC en 2026 se ubica en +7.04 %.

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Además, indicó que 17 de las 35 principales emisoras cerraron la sesión en terreno positivo, reflejando un desempeño mixto dentro del mercado.

Tipo de cambio y volumen operado

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró una apreciación de 0.17 % frente al dólar, al cotizar en 17.34 unidades por billete verde, de acuerdo con datos del Banco de México.

Durante la sesión se negociaron 217.2 millones de títulos, por un monto total de 22,644 millones de pesos (alrededor de 1,305 millones de dólares).

De las 682 emisoras que participaron en la jornada, 370 registraron ganancias, 293 pérdidas y 19 cerraron sin cambios.

El mercado mexicano cerró así una jornada de cautela, en sintonía con la incertidumbre global, pero manteniendo una ligera tendencia positiva.


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